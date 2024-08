Colser rinnova con Parma FC in Serie A. Sarà Premium Partner e sleeve sponsor della squadra femminile

Parma Calcio (neo promosso quest’anno in serie A) ha annunciato il rinnovo della collaborazione con Colser, azienda di riferimento nel settore del facility management e dei multiservizi per imprese. Colser è “Premium Partner“ di Parma Calcio 1913 e, inoltre, riafferma il suo impegno e sostegno alla Prima Squadra Femminile anche per la stagione 2024/25, diventando Sleeve Sponsor.

COLSER è stato un partner fondamentale del Parma Calcio sin dalla rinascita della nuova società e durante gli ultimi anni è sempre stata un’azienda di riferimento per tutte le strutture del Parma Calcio per i servizi di pulizia e portierato. Il logo Colser, sarà presente per il terzo anno consecutivo sulla maglia gara della Prima Squadra Femminile e, dopo essere stato Main Sponsor, questa stagione assume il ruolo di Sleeve Sponsor.

Stefano Perrone (Chief Operating Officer di Parma Calcio 1913) – “Negli anni il rapporto, cliente-fornitore, tra Parma Calcio e COLSER si è trasformato in un vero e proprio spirito di squadra, dove la capacità di collaborazione e la condivisone di valori hanno reso possibile il raggiungimento di importanti performance lavorative e umane. Le donne e gli uomini di COLSER ci accompagnano dalle prime ore del mattino fino al tramonto, in tutte le nostre strutture: dallo Stadio Tardini, al Mutti Training Center fino all’ hub del Settore Femminile presso il Centro Sportivo ‘Il Noce’ di Noceto. Inoltre, la presenza come Sleeve Sponsor della Prima Squadra Femminile per la stagione 24/25, è una testimonianza del loro impegno e sostegno al movimento calcistico femminile. Siamo entusiasti di continuare questo percorso insieme, certi che la nostra collaborazione continuerà a portare risultati eccellenti e a valorizzare entrambe le realtà.”

Cristina Bazzini (Presidente di Colser e del Gruppo COLSER-Auroradomus) – “Da anni accompagniamo con entusiasmo il Parma Calcio 1913 in questo ambizioso percorso iniziato dalla serie D, e che finalmente quest’anno ha portato la Prima Squadra Maschile al tanto atteso, quanto meritato, ritorno alla Serie A. Con la passione sempre accesa, una dedizione costante e un istintivo senso di appartenenza, abbiamo saputo negli anni fare squadra con la Dirigenza crociata anche nello svolgimento dei nostri servizi presso lo Stadio Tardini e il Mutti Training Center, creando opportunità occupazionali. Siamo inoltre felici di poter confermare, anche quest’anno, il sostegno alla Prima Squadra Femminile, in linea con i nostri valori di gender equality. Una partnership che ci consentirà di veicolare ulteriormente il brand di Colser sui vari territori che ci vedono presenti sulla scena nazionale con i nostri servizi, oltre a rafforzare il nostro consolidato programma di welfare, orgogliosi di offrire ai nostri collaboratori la possibilità di condividere con le loro famiglie le emozioni delle partite allo Stadio Tardini.” (fonte: Parma FC)