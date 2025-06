Elezioni CONI: il “magic number” è 41. Lotta all’ultimo voto Buonfiglio-Pancalli.

(di Marcel Vulpis) – Nella “smorfia” il numero 41 rappresenta il “coltello”. Ed effettivamente, oggi, nelle Elezioni CONI (attualmente in corso) si prevede una battaglia (forse) fino all’ultimo voto. I due candidati più papabili, ovvero Luciano Buonfiglio (presidente FICK) e Luca Pancalli (presidente CIP) stimano entrambi 45 voti a testa. Ma il numero degli elettori è “80” (sulla carta erano inizialmente 83), quindi uno dei due schieramenti ha fatto male i calcoli o c’è più di un elettore che si è schierato, almeno formalmente, su entrambi i fronti. Senza poi considerare la variabile delle schede bianche o i possibili voti che potrebbero arrivare nell’urna per il resto dei candidati. In totale sono 8 (anche se il candidato Giuseppe Macchiarola al termine della sua relazione stamattina ha scelto spontaneamente di ritirarsi) e potevano essere persino dieci (se due ricorsi fossero stati accettati dai membri del Consiglio Nazionale). E poi c’è la variabile Franco Carraro, che potrebbe raccogliere un consenso soprattutto tra i “senatori” del Consiglio Nazionale. Gli addetti ai lavori si attendono o una vittoria immediata al primo turno (per Buonfiglio o per Pancalli) o una lunga votazione, magari fino alla quarta “chiamata”. E lì alcune carte potrebbero mescolarsi e si potrebbe assistere ad un altro scenario molto più imprevedibile.