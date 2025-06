Luciano Buonfiglio è il nuovo presidente del CONI

Da pochi minuti l’assemblea elettiva del CONI ha scelto il nuovo presidente dell’ente. E’ il 74enne Luciano Buonfiglio (nella foto in primo piano), già presidente della FICK. L’alto dirigente campano ha vinto alla prima chiamata con 47 voti validi rispetto ai 34 del suo competitor diretto, il presidente uscente del CIP Luca Pancalli. Non ci sono stati nè voti a favore degli altri candidati in lizza (incluso l’ex presidente del CONI Franco Carraro), nè schede bianche. E’ il primo presidente di origini napoletane nella storia dell’ente pubblico. Buonfiglio ha dimostrato di aver capitalizzato la sua lunga esperienza in ambito federale e questo è stato vincente per raggiungere il risultato finale. Nel salone dell’assemblea i primi commenti sono stati anche al vetriolo: “E’ la chiara sconfitta della politica”. Secondo alcuni infatti vi sarebbe stata più che una moral suasion nei confronti di uno dei candidati ufficiali. Senza però riuscire nell’intento di ribaltare l’evidente risultato finale.