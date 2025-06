Maurizio Gherardini nuovo presidente LBA

La Assemblea della Lega Basket Serie A si è riunita oggi a Milano con all’ordine del giorno come primo punto la elezione del Presidente.

Maurizio Gherardini, unico candidato alla carica, è stato eletto Presidente con un mandato triennale che partirà dalla approvazione del bilancio consuntivo della stagione 2024-25, termine fino al quale l’attuale Presidente Umberto Gandini sarà in carica.

“Ringrazio i club per l’opportunità e la fiducia e desidero ringraziare Umberto Gandini per il lavoro svolto a favore di Lega Basket in questi anni – ha dichiarato Gherardini dopo l’elezione -. Cercherò di aiutare i club attraverso lo sviluppo e i grandi cambiamenti che il mondo del basket sta vivendo: sarà una sfida interessante e conto sull’aiuto di tutti. Mi piacciono parole come condivisione, sostenibilità, visibilità e positività”.

“Sono orgoglioso del lavoro portato avanti in questi anni insieme ai club della Serie A – ha affermato Gandini – Ci eravamo posti come obiettivo quello di raggiungere una maggiore visibilità del nostro campionato e dei suoi protagonisti e penso che i risultati si siano visti. Lascerò una Lega più forte, al passo con i tempi e capace di interpretare al meglio le sfide che il mercato richiede; auguro a Maurizio Gherardini, esperto dirigente di successo, di vincere le sfide che si troverà ad affrontare in questo ruolo per il bene comune del nostro basket; sono a sua a disposizione per lavorare a una transizione dei poteri completa e incentrata sulla massima collaborazione”.

In merito al secondo punto all’ordine del giorno, la Assemblea ha ascoltato la relazione del Presidente Gandini in merito all’esito del periodo di trattativa privata per la commercializzazione dei diritti audiovisivi delle prossime stagioni che, come da nota di LBA di venerdì 20 giugno 2025, è stata prorogata sino al 4 luglio 2025, salve ulteriori proroghe. La LBA procederà quindi a invitare i partecipanti alla trattativa privata a presentare una nuova offerta, entro il 4 luglio 2025 per i pacchetti a pagamento ed entro l’11 luglio 2025 per i pacchetti in chiaro.