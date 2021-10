Eleven Sports lancia i nuovi volti: Giulia Stronati e Lisa Offside. Saranno le brand ambassador per la stagione 2021/22

Eleven Sports entra nel vivo lanciando nuovi format di approfondimento per arricchire la propria offerta e creare un legame sempre più forte con i propri utenti. Nuovi volti, contenuti e linguaggi per parlare a un pubblico sempre più eterogeneo. La nuovaentra nel vivo lanciando nuovi format di approfondimento per arricchire la propria offerta e creare un legame sempre più forte con i propri utenti.

Giulia Stronati è il volto giornalistico di Eleven (nella foto a sinistra). Sarà lei in prima persona a occuparsi di tutto ciò che attiene la sfera legata al campo di gioco, ai risultati e alle storie che ogni weekend di Serie C regala. Giornalista pubblicista con trascorsi tra carta stampata e tv con esperienze significative in Gazzetta dello Sport, Rai e Sportitalia, sarà la nuova brand ambassador nei match of the week guidando il team sul campo e conducendo tutte le interviste dal campo con calciatori e addetti ai lavori.

Giulia scenderà in campo per la prima volta presentando il “Match of the week” dedicato a Catanzaro – Taranto, domenica 17 ottobre (a partire dalle ore 14:30). Seguiranno poi i match Sudtirol – Piacenza, mercoledì 20 ottobre e Siena – Pescara, sabato 23.

Non solo, spetterà sempre a Giulia la conduzione di “ParliamoC” il nuovo format di Eleven interamente dedicato alla Serie C che darà voce ai club per analizzare a fondo tutte le tematiche legate al campionato più grande d’Italia. 40 minuti a settimana per approfondire risultati e situazioni con ospiti illustri all’interno di un dibattito che vedrà coinvolto in prima linea anche il pubblico da casa.

Appuntamento tutti i martedì a partire dalle 13.00 su www.elevensports.com e sulla pagina ufficiale facebook.

Lisa Offside sarà invece il volto social di Eleven. Personaggio fresco dal carattere dirompente, dalla personalità radiosa e coinvolgente, si è formata su Youtube lanciando un suo canale dedicato al fantacalcio che in poco tempo l’ha portata alla ribalta offrendole l’opportunità di lavorare con community che vantano milioni di followers come Chiamarsi Bomber e per brand di rilevanza internazionale come Amazon. Per Eleven si occuperà di condurre una serie di format social che avranno l’obiettivo di ampliare l’engagement con i tifosi.