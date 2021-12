Eleven Sports annuncia in Italia il proprio canale su Amazon Prime Video Channels

Eleven Sports, broadcaster di diritti sportivi premium a livello globale, ha annunciato per l’Italia la distribuzione del canale Eleven Sports su Amazon Prime Video Channels.

Il canale attivo da oggi presenta in palinsesto le partite di campionato di Serie C, oltre ad ulteriori eventi e competizioni che saranno di volta in volta inserite in programmazione dai team editoriali.

L’accordo tra Eleven Sports e Prime Video Channels consente ai clienti Prime in Italia la visione delle partite in diretta attraverso canali dedicati e in differita. L’offerta live al momento prevede la diretta di 10 match a giornata di Serie C, dei playoff e playout. A disposizione degli utenti anche un ricco catalogo on-demand con highlights e approfondimenti per ogni giornata.

Eleven Sports è disponibile su Prime Video Channels tramite sottoscrizione di un abbonamento mensile attivabile da tutti i clienti Prime che potranno collegarsi direttamente a: https://bit.ly/3qeo5VX e scegliere in totale libertà attraverso quale mezzo abbonarsi e su quale device (TV o Mobile) seguire le partite.