Ferrari Trento diventa official sparkling partner dell’Olimpia Milano

Il Natale per celebrare la partnership tra A|X Armani Exchange Olimpia Milano e Ferrari Trento, da questa stagione brindisi ufficiale della squadra meneghina. L’Olimpia ha scelto infatti le bollicine italiane per supportare la squadra durante diversi momenti della stagione, nonché per le aree hospitality del Mediolanum Forum. Proprio qui, il 12 dicembre, al termine della partita con la Germani Brescia, i giocatori e i dirigenti dell’Olimpia Milano si sono scambiati classici auguri natalizi brindando con le bollicine Ferrari Trentodoc. Una collaborazione nata all’insegna dei valori comuni di due realtà che hanno fatto della ricerca dell’eccellenza e dell’italianità due colonne portanti della propria storia e che continuano a primeggiare nel proprio campo.

“Questa collaborazione è coerente con la volontà da parte di Ferrari di supportare le grandi eccellenze del mondo dello sport – ha commentato Matteo Lunelli, Presidente e Ceo di Ferrari Trento –. Essere stati scelti come brindisi ufficiale dall’Olimpia per noi significa affiancare una squadra che rappresenta non solo il meglio del basket italiano, ma anche una città a cui siamo molto legati e che è capitale della creatività, del design e della moda italiana.

“Siamo felici di annunciare questa partnership che ci unirà ad un gruppo prestigioso, di fama internazionale, che assicura qualità e affidabilità, tratti che lo rendono molto vicino all’Olimpia come valori e ambizioni.” ha commentato Christos Stavropoulos, General Manager di Olimpia Milano.