Effetto Messi: un  2023 da record per la Major League Soccer (MLS)

Grazie al fuoriclasse argentino, il massimo campionato di calcio del sistema di lega statunitense e canadese ha incrementato le entrate medie del 20%. I maggiori benefici? Sono stati registrati chiaramente dall’Inter Miami: il club della “Pulce” (di cui è presidente David Beckham, ex stella del calcio britannico) ha siglato nuove importanti partnership. Contemporaneamente ha raddoppiato i ricavi e aumentato la propria valutazione su base annua del 72%.

(di Davide Pollastri) – Il portale Sportspromedia.com ha analizzato gli impatti dell’arrivo di Leo Messi nella MLS (sotto il logo della Lega statunitense); secondo questo report, Messi ha dato al campionato nordamericano una nuova vitalità dopo i difficili anni segnati dal Coronavirus, durante i quali, secondo il commissario della Major League Soccer Don Garber, si è registrato un calo delle entrate, tra lega e club, vicino al miliardo di dollari (circa 930 milioni di euro) rispetto ai ricavi dell’ultima stagione pre pandemia Covid-19.

Nel dettaglio, i Los Angeles FC, con un valore stimato da Forbes in 1,2 miliardi di dollari (1,1 miliardi di euro), si confermano la franchigia più ricca della lega; l’Inter Miami di Messi e David Beckham (presidente del club), con un aumento della propria valutazione del 72% e una stima che per la prima volta sfonda il muro del miliardo di dollari (925 milioni di euro), si piazzano al secondo posto. Los Angeles Galaxy (950 milioni di dollari), Atlanta United (900 milioni di dollari) e New York City FC (850 milioni di dollari) completano la top5.

Gli ultimi dati dell’analisi riguardano il campionato: qui il portale ci dice che le entrate medie in tutta la MLS sono aumentate del 20% e che la valutazione media delle franchigie è cresciuta del 14%. Questi dati, secondo lapizarradeldt.com, porteranno la lega a stelle e strisce davanti a quella francese (la Ligue1 Uber Eats), i cui ricavi sono stimati attorno ai 2 miliardi di euro (le entrate della MLS, al momento, sono pari a circa 1,6 miliardi di euro).