Marketing – Lak Line nuovo training shorts sponsor della Sampdoria (Serie B).

U.C. Sampdoria (Serie B) e Lak Line insieme nella nuova stagione sportiva (2025/26). L’azienda genovese specializzata nella produzione di teloni è il nuovo training shorts sponsor del club blucerchiato.

Dalla ripresa delle attività – nel pre-ritiro di Bogliasco e nel ritiro di Ponte di Legno – e per tutta la stagione 2025/26 Lak Line scenderà in campo con calciatori e staff tecnico della prima squadra in occasione di tutti gli allenamenti.

Fondata nel 1992 a Savignone (Genova), Lak Line inizia producendo teloni per container OT. Grazie alla rapida crescita, si trasferisce a Busalla e, nei primi anni 2000, si espande in Europa conquistando oltre il 70% del mercato, spostando parte della produzione nell’Est Europa. Nel 2008, per rispondere all’aumento della domanda, riporta la produzione in Italia e investe in macchinari automatizzati. Dal 2010 entra nel mercato delle coibentazioni termiche per container, rivolgendosi ai settori alimentare, chimico e farmaceutico.