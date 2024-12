Dole Italia è Platinum Sponsor della Serie A Unipol 2024/2025 e Gold Sponsor della Frecciarossa Final Eight 2025

La partnership proseguirà anche nella stagione 2025/2026 includendo oltre al campionato e i playoff tutti gli eventi targati LBA (Supercoppa e Final Eight)

La Lega Basket Serie A (LBA) ha annunciato una nuova collaborazione con Dole Italia, leader nella produzione e distribuzione di frutta fresca di qualità premium, che sarà Platinum Sponsor del Campionato e dei Playoff della Serie A Unipol 2024/2025, nonché Gold Sponsor della Frecciarossa Final Eight.

L’accordo è stato concluso grazie al supporto dell’Official Advisor di LBA, Infront. La sponsorship prevede una presenza strategica del marchio Dole su tutti i campi da gioco dei 16 club della Serie A, grazie agli innovativi adesivi 3D a bordo campo e ai led bordo campo e canestro, che garantiscono un’ampia visibilità televisiva nazionale. Dole sarà, inoltre, protagonista sui canali digitali e social di LBA con contenuti brandizzati settimanali, per esaltare il legame e i valori condivisi tra la Lega ed il brand, e presenzierà nella fase dei pre-partita con 1 jingle personalizzato.

“Questa partnership con LBA ci riempie di entusiasmo ed orgoglio.” ha dichiarato Giusto Curti – Managing Director di Dole Italia. “Il basket è uno sport fantastico e coinvolgente come nessun altro! Riteniamo sia il veicolo ideale per comunicare che alimentazione sana, consumo adeguato di frutta fresca e stile di vita corretto siano alla base di elevata performance sportiva e gioioso benessere nel quotidiano.”

“Ci fa molto piacere accogliere nella famiglia di LBA un partner così importante come Dole.” – ha commentato il Presidente di LBA Umberto Gandini – “In coerenza con tutta l’attività legata a salute e benessere, che caratterizzerà la Frecciarossa Final Eight 2025, poter contare su un marchio che racchiude nel suo DNA il concetto di sana alimentazione e benessere fisico è molto coerente e ci aiuta a rafforzare un percorso strategico e comunicativo, che riteniamo fondamentale per il nostro sport”.

L’accordo, che si estende alla stagione 2025/2026 con il ruolo di Platinum Sponsor anche per la Frecciarossa Supercoppa e la Frecciarossa Final Eight segna un passo importante per Dole Italia nel panorama sportivo italiano, sottolineando il legame tra alimentazione sana, sostenibilità e sport. La collaborazione è un’opportunità per rafforzare il brand attraverso un format di alta visibilità e momenti di interazione con il pubblico, sia sui campi di gioco sia sulle piattaforme digitali. (fonte: LBA)