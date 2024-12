Esports & Calcio: Cresce il peso del Parma sui social

L’Osservatorio Italiano Esports e IZI S.p.A. presentano il terzo aggiornamento dell’Esports Reputation Report, l’analisi ricorrente che analizza i profili Instagram dei club di Serie A che hanno una pagina dedicata alle rispettive divisioni Esports, e quelli dei principali team Esports italiani.

L’Osservatorio Italiano Esports, in collaborazione con IZI S.p.A., leader nelle ricerche di mercato, ha pubblicato il nuovo Esports Reputation Report relativo al terzo trimestre 2024. Lo studio offre una panoramica sull’interazione dei fan dei club di Serie A con il mondo degli Esports e individua le nuove opportunità di business nel settore.

L’indagine esamina le attività dei club di Serie A che dispongono di un profilo Instagram dedicato alle loro divisioni Esports, confrontando i dati con quelli raccolti nel primo e secondo quarter del 2024. L’analisi include anche i principali team Esports italiani, fornendo una visione completa dello scenario.

Attraverso l’analisi di Social Listening, il report evidenzia una diminuzione complessiva delle interazioni sui social rispetto ai trimestri precedenti. Si osserva un calo significativo nelle pubblicazioni di post (-211 rispetto al secondo trimestre), nei commenti (-2.994) e nei like (-291,4K rispetto al periodo aprile-giugno, e -844,4K rispetto a gennaio-marzo). La causa può essere attribuita principalmente alla pausa estiva.

Club di Serie A: Parma al vertice

Tra i club di Serie A, il Parma si distingue nettamente, dominando quasi tutte le classifiche, trainato dall’entusiasmo generato dalla recente promozione nella massima serie. La società emiliana guida la classifica per numero di post pubblicati, superando Bologna e Cagliari (entrambe ferme a 36), che retrocedono di una posizione. Questo primato si riflette anche nei like ricevuti sui post, dove il Parma (268.794) stacca nettamente il Bologna (27.658) e il Cagliari (19.166), con quest’ultimo leggermente più vicino ai felsinei.

Il Parma consolida il suo ruolo di leader anche nel numero di follower (18.128), seguito dal Cagliari (10.513) e dal Bologna (7.662). Lo stesso vale per i commenti ricevuti sui post: il club emiliano totalizza ben 1.923 interazioni, superando di gran lunga Cagliari (242) e Bologna (162).

Il Bologna, però, conferma i segnali di crescita, raggiungendo il secondo posto nella classifica della percentuale di positività generata (363,09%), migliorando rispetto alla settima posizione registrata nel secondo trimestre.

La classifica relativa alla percentuale di engagement riserva alcune sorprese: l’Udinese balza dal quinto al primo posto con un impressionante 4700%, seguita dal Lecce, che guadagna una posizione rispetto al trimestre precedente (118,41%), e dall’Hellas Verona, che sale dal settimo al terzo posto con il 118,18%.

Un ulteriore dato rilevante riguarda la percentuale di positività espressa dagli utenti verso i club: il Parma si conferma in cima, con un incredibile 1493,36%, lasciandosi alle spalle Bologna (363,09%) e Fiorentina (307,84%).

Esport Teams: Reply Totem leader per like e crescita di follower

Reply Totem si conferma come il team Esports italiano più apprezzato per numero di like, raggiungendo quota 32.614. Al secondo posto si colloca Novoesports con 8.516 like, superando Dsyre, a quota 5.763 like.

I dati evidenziano che i team Esports continuano a generare un livello di engagement superiore rispetto ai club di Serie A, dimostrando una community più attiva e coinvolta.

Nella classifica dei follower, la top 3 rimane invariata con Exeed, Reply Totem e Morning Stars ai primi posti. Tuttavia, mentre Exeed e Morning Stars registrano un leggero calo (-1,5% per entrambe), Reply Totem evidenzia un incremento significativo rispetto al secondo trimestre (+23,6%).

Per quanto riguarda la percentuale di positività espressa dagli utenti, Mackers Esports si riprende il primo posto con un gradimento del 70,80%, seguita da LXT Esports (69,67%) e Mkers, che perde due posizioni e torna al terzo posto del Q1 con il 63,67%.

Sponsor e Brand Riconosciuti: tra conferme e nuove entrate

L’analisi del terzo trimestre 2024 evidenzia i trend principali nel panorama dei brand e dei videogiochi più citati sui social. EA Sports FC 24 si conferma in testa con il 25,1% delle citazioni, sebbene in calo rispetto al 57,45% del Q2. Brawl Stars guadagna una posizione e si attesta al 20,5%, mentre Fortnite entra per la prima volta nella Top 3, conquistando il 18,5%.

Tra gli sponsor più menzionati, spiccano Acer, Samsung e Open Fiber, mentre il brand TIM registra una presenza pari al 18,2% nei testi dei post, segnando però un calo significativo del 41% rispetto al Q2.

Infine, i dati mostrano una riduzione marcata del numero di post pubblicati da Teams e Clubs contenenti riferimenti a sponsor: con soli 94 post, si registra un decremento del 65% rispetto al trimestre precedente.

L’analisi del Q3 2024 fornisce una visione approfondita dell’interazione tra il pubblico e il mondo degli Esports, evidenziandone la crescita costante e l’evoluzione. I dati rivelano come le prestazioni di Club e Team influenzino l’interesse degli spettatori, confermando il ruolo sempre più significativo degli Esports come fenomeno culturale e commerciale.