Doctor Glass è Official Sponsor della stagione di ritorno 2023/24 della LBA

Doctor Glass, network nazionale di centri specializzati nella riparazione, sostituzione e oscuramento dei vetri per auto, è Official Sponsor di LBA, la Lega di Basket maschile di Serie A per la stagione di ritorno di Regular Season 2023/2024, la Frecciarossa Final Eight e i Playoff. L’accordo è stato concluso da Infront, Official Advisor di LBA.

In virtù di questa sponsorizzazione, il brand Doctor Glass scenderà in campo durante le partite grazie alla presenza del brand sui led luminosi a bordo campo da gioco, sui canestri e sul backdrop durante le interviste post gara. Entrando più nel dettaglio, la partnership prevede anche la presenza alla “Frecciarossa Final Eight 2024″ dal 14 al 18 febbraio all’Inalpi Arena di Torino e alla IBSA Next Gen Cup dal 22 al 24 febbraio di Trento. In queste occasioni, oltre all’utilizzo del logo come nel resto del campionato, Doctor Glass sarà presente anche in attivazioni speciali online e offline, tra cui un evento esclusivo dedicato ai partner LBA.

“Siamo molto felici di sponsorizzare un campionato così importante come quello della LBA. Determinazione, impegno, disciplina e competitività sono quei valori positivi che rispecchiano non solo i giocatori di basket ma anche tutti i nostri specialisti” – dichiara Paolo Polini, General Manager di Doctor Glass – “Grazie al lavoro di squadra dei nostri «dottori», possiamo raggiungere qualsiasi obiettivo, garantendo ai nostri clienti sicurezza e qualità.” (fonte: Doctor Glass)