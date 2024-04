Distretti Ecologici esce dall’Ascoli calcio (Serie B) come socio ma continuerà a sponsorizzare il club

Cambia, in quota parte, l’assetto societario dell’Ascoli calcio (attualmente 18° nel campionato di Serie B, in lotta per salvarsi a poche giornate dal termine della stagione sportiva). Il club marchigiano infatti attraverso una nota uffficiale ha comunicato che “…nella giornata di giovedì 11 aprile 2024 la società CEDIBI S.r.l., già socia dell’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A., ha rilevato da Distretti Ecologici S.p.A. n. 200.000 azioni ordinarie pari al 20% del capitale sociale della società bianconera, a conferma dell’impegno e della fiducia di CEDIBI S.r.l. nel progetto. L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. ringrazia la società Distretti Ecologici S.p.A. per il supporto e la passione profusa in tutti questi anni e per la disponibilità a continuare a sostenere la squadra in qualità di sponsor partner“.

Distretti Ecologici, che, negli ultimi anni, aveva investito anche nella creazione di un “dipartimento Sport” dedicato soprattutto al calcio giovanile, oltre a sponsorizzare direttamente (come un importante evento di combat sports capitolino) e indirettamente (attraverso la marketing agency Infront Italy) diversi player sportivi, come il Latina calcio (in Lega Pro) o ancora la Salernitana (prima in B e poi nella massima serie), ha confermato, sempre attraverso un comunicato ufficiale che resterà comunque sponsor dei bianconericolo: “…La Distretti Ecologici S.p.A. comunica di aver ceduto le quote in proprio possesso al già socio Cedibi Srl, rinnovando al contempo il proprio appoggio alla causa del club. Il gruppo Distretti Ecologici S.p.A., per la grande crescita in atto, nel campo dell’energia rinnovabile, dell’efficientamento energetico e nell’immobiliare, ha bisogno di mantenere la concentrazione sulle proprie attività, all’interno di un settore che, nella nostra nazione, è complesso e mutevole, non potendo più dedicarsi alla gestione del club con il necessario impegno ed il dovuto coinvolgimento. Distretti Ecologici S.p.A. preferisce, quindi, continuare a sostenere l’Ascoli Calcio come sponsor, per rimanere al fianco della squadra, dei suoi splendidi tifosi e di tutto il popolo Piceno che ha sempre dimostrato affetto e fiducia nei confronti dell’azienda e dei suoi referenti. L’azienda rimane al servizio della squadra ed a contatto con la città e con le sue istituzioni, che hanno sempre dimostrato disponibilità per costruire qualcosa di importante insieme“.