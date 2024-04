Ciclismo: l’UCI presenta il Mondiale eSports in programma ad Abu Dhabi il prossimo 26 ottobre

L’Unione Ciclistica Internationale (UCI) e MyWhoosh (piattaforma di ciclismo virtuale con sede negli Emirati Arabi Uniti) hanno comunicato che il 26 ottobre 2024 ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, si svolgerà la IV edizione degli “UCI Cycling Esports World Championships”, dove tutti gli atleti qualificati per le finali maschili e femminili si riuniranno per contendersi i due titoli in palio. L’UCI aveva annunciato nell’agosto 2023 che “MyWhoosh” (è un programma e un ciclismo virtuale multigiocatore di massa che consente agli utenti di interagire, allenarsi e competere in un mondo virtuale )sarebbe stata la piattaforma esclusiva e l’organizzatore dei campionati mondiali di ciclismo UCI Esport per il periodo 2024-2026, prima di annunciare lo scorso novembre che la finale dell’evento si sarebbe tenuta ad Abu Dhabi ad Abu Dhabi ad ottobre 2024.

Il format dell’evento è stato ridefinito con MyWhoosh. Questo nuovo formato mira a offrire le massime opportunità a tutti i tipi di ciclisti che desiderano prendere parte ai Campionati mondiali di ciclismo Esports UCI. In particolare, l’introduzione di un sistema a punti renderà la competizione ancora più attraente ed avvincente.

In questo nuovo formato, 150 uomini e 150 donne prenderanno parte alla semifinale dell’evento. Questo aumento del numero di partecipanti riflette la strategia più ampia di MyWhoosh volta a incoraggiare la crescita degli eSport ciclistici e fornire una piattaforma più inclusiva per i concorrenti di tutto il mondo.

Processo di qualificazione

Una serie di eventi di qualificazione si terranno nei mesi precedenti a settembre. Circa l’80% dei posti per le semifinali sarà assegnato alle Federazioni Nazionali, che poi selezioneranno i propri rappresentanti. Gli altri semifinalisti (il restante 20%) si qualificheranno tramite il processo di qualificazione pubblica sulla piattaforma MyWhoosh. Questo doppio percorso di qualificazione darà un accesso più ampio alle semifinali. Sono stati messi in atto criteri per garantire un processo di selezione trasparente ed equo per tutti gli atleti, compresi quelli provenienti da nazioni che non hanno ancora una forte cultura degli eSport ciclistici.

Semifinali: formato in due fasi

Le semifinali – che si svolgeranno in due fasi – si svolgeranno a settembre, con 150 atleti qualificati di ogni genere che gareggeranno virtualmente dai quattro angoli del globo. La prima gara si disputerà su un impegnativo circuito di 9 chilometri, con un sistema a punti che determinerà i primi 80 classificati (di ogni sesso) che si qualificheranno per la gara successiva.

La seconda, intensa gara, comprenderà quattro giri di un circuito di 4 chilometri. Consentirà una selezione dei migliori 20 uomini e 20 donne che si qualificheranno per la finale del 26 ottobre, che si terrà ad Abu Dhabi.

Finale sul posto ad Abu Dhabi – corsa per i punti

I 20 uomini e le 20 donne che si qualificheranno (più un minimo di due wild card per sesso) saranno invitati ad Abu Dhabi per prendere parte alla finale. I corridori si sfideranno in tre gare brevi ed intense, durante le quali potranno raccogliere punti che determineranno la classifica finale. I corridori che otterranno il maggior numero di punti in tutte le gare saranno incoronati Campioni del mondo UCI Cycling Esports 2024. (fonte: Federciclismo)