Discovery si aggiudica i diritti TV della Supercoppa spagnola per la Norvegia

(di Gregorio Scaglioli) – L’emittente televisiva “Discovery” ha acquistato i diritti tv della Supercoppa spagnola per la Novergia firmando un accordo triennale, il torneo sarà trasmesso dal canale TV Eurosport Norge oltre che dalla piattaforma streaming in abbonamento Dplay.

La Supercoppa spagnola si svolgerà dall’8 al 12 gennaio in Arabia Saudita con il nuovo format di 4 squadre (Barcellona come vincitore della Liga, Valencia come vincitore della Copa del Rey oltre a Real Madrid ed Atletico Madrid grazie al miglior piazzamento in Primera Division) che si contenderanno il trofeo nella finale al “King Abdullah Sports City Stadium” dopo aver superato la semifinale ad eliminazione diretta.

La Federazione Calcistica spagnola (RFEF) ha firmato un accordo triennale per l’organizzazione della competizione in Arabia Saudita fino alla stagione 2021/2022.