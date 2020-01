PSV Eindhoven, Puma pronta a sostituire Umbro come sponsor tecnico

(di Gregorio Scaglioli) – Cambio di sponsor in Olanda: secondo quanto descritto dal quotidiano Eindhovens Dagblad, il PSV Eindhoven è in procinto di firmare un nuovo contratto con Puma della durata di 5 anni per una cifra compresa tra 40 e 50 milioni di euro. L’azienda tedesca andrebbe a sostituire il brand Umbro che forniva il kit alla squadra olandese dal 2015 per 15 milioni di euro, ampliando così la propria presenza in Eredivisie dopo la collaborazione con FC Groningen iniziata nel 2017.

La lista degli sponsor della squadra di Eindhoven comprende anche l’organizzazione regionale di aziende tecnologiche BrainPort Eindhoven, la multinazionale Philips (che fornisce anche il nome allo stadio) e il brand Energie.ni, per un ricavo totale di 30 milioni di euro nel 2019.

Il PSV Eindhoven occupa attualmente la terza posizione in Eredivisie ma con un distacco di 9 lunghezze dalla capolista Ajax a causa di un andamento discontinuo che ha portato 2 schiaccianti vittorie (9 gol segnati in totale contro Zwolle e Fortuna Sittard) e una sconfitta contro il Feyenoord nelle ultime 3 partite.