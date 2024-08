Diritti tv: Warner Bros Discovery svela i numeri di Parigi2024

7 miliardi di minuti trasmessi in streaming: Max e discovery+ potenziano il coinvolgimento degli spettatori

Il record in Europa per Warner Bros. Discovery è stato domenica 4 agosto con 600 milioni di minuti fruiti in streaming in un singolo giorno

Record come numero di abbonati in streaming nel periodo dei giochi: +77% rispetto a Tokyo 2020

Il maggior numero di nuovi abbonati in streaming in Europa in un singolo giorno per Warner Bros. Discovery si è registrato sabato 27 luglio

Warner Bros. Discovery ha registrato un’audience e un coinvolgimento record su tutte le piattaforme – in chiaro, pay-tv, streaming, web e social – durante i Giochi Olimpici di Parigi 2024, che sono terminati con la cerimonia di chiusura di domenica 11 agosto 2024.

Grazie al recente lancio di Max in 25 mercati europei, in aggiunta a discovery+, Parigi 2024 segna la prima vera “Olimpiade dello streaming” in Europa, dato che un numero sempre più elevato di persone hanno guardato in streaming più contenuti olimpici per un tempo mai eguagliato in precedenza. Tra i punti salienti:

Spettatori totali

Oltre 215 milioni di spettatori totali in Europa hanno visto i contenuti delle Olimpiadi sulle piattaforme di Warner Bros. Discovery: il 23% in più rispetto ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 (+40 milioni).

Questo dato include Max e discovery+, oltre ai canali televisivi di Eurosport e alle reti in chiaro in Norvegia (TVNorge), Svezia (Kanal 5) e Finlandia (Kutonen, TV5)*.

Visualizzazioni in streaming

Oltre 7 miliardi di minuti trasmessi in streaming nel corso dei Giochi, sei volte di più rispetto a Tokyo 2020.

Domenica 4 agosto si è registrato un record in Europa per Warner Bros. Discovery: 600 milioni di minuti in un solo giorno visualizzati in streaming dagli abbonati Max e discovery+.

Il numero di spettatori unici in streaming sulle piattaforme Warner Bros. Discovery, tra cui Max e discovery+, durante i Giochi è quadruplicato rispetto alle ultime Olimpiadi estive.

Abbonati in streaming

I nuovi abbonati alle piattaforme in streaming hanno superato quelli dell’intera edizione di Tokyo 2020 dopo soli quattro giorni di gare a Parigi (sabato 27 luglio – martedì 30 luglio 2024**).

Numero record di nuovi abbonati in streaming nel periodo dei Giochi: 77% in più rispetto a Tokyo 2020

Sabato 27 luglio Warner Bros. Discovery ha registrato il maggior numero di nuovi abbonati in streaming in un solo giorno in Europa (Max, discovery+ o precedentemente HBO Max).

Una crescita significativa degli abbonati in tutti i principali mercati europei, in particolare in Francia, Italia, Polonia, Svezia e Regno Unito.

Jean-Briac Perrette, CEO and President, Global Streaming and Games, Warner Bros. Discovery, dichiara: “Parigi 2024 ha superato ogni aspettativa per i fan e il pubblico, oltre che per il business dello streaming di Max e Warner Bros. Discovery. Abbiamo aggiunto milioni di nuovi abbonati e coinvolto ogni giorno milioni di spettatori in streaming che, durante i Giochi, hanno guardato miliardi di minuti di contenuti. Il nostro slancio di crescita nello streaming non fa che aumentare, e abbiamo ancora quasi la metà del mercato globale potenziale da raggiungere. Congratulazioni e grazie ai nostri grandi partner del Comitato Olimpico Internazionale (CIO) e del Comitato Organizzatore di Parigi 2024 per averci fatto vivere un’edizione epica dei Giochi Olimpici”.

Andrew Georgiou, President and Managing Director, Warner Bros. Discovery U.K & Ireland and WBD Sports Europe, afferma: “Parigi 2024 ha dimostrato ancora una volta il valore di riuscire ad unire sport e intrattenimento di alta qualità al fine di coinvolgere un pubblico su larga scala. Durante i Giochi abbiamo sfruttato al massimo questa opportunità, offrendo una produzione a livello mondiale con esperti eccezionali, che uniti allo storytelling locale si sono dimostrati nuovamente una combinazione vincente. Max si è rivelato un game-changer per la visione dei contenuti sportivi, grazie a un’esperienza di prodotto migliorata e nuove funzionalità interattive che hanno incentivato più abbonati a utilizzare la piattaforma e a rimanere coinvolti più a lungo.”

Ulteriori dati significativi:

Contenuti gratuiti su web, app e social

Oltre 4,5 miliardi di visualizzazioni dei video contenuti nei post riguardanti le Olimpiadi sui social di Warner Bros. Discovery.

Canali TV in chiaro e pay

Le audience medie dei canali lineari di Warner Bros. Discovery*** per Parigi 2024 sono state il doppio rispetto a Tokyo 2020, dimostrando il crescente potere di coinvolgimento dei Giochi Olimpici in Europa su tutte le piattaforme.

Share impressionanti – superiori all’80% per alcuni eventi – sono state registrate sia sui canali TV in chiaro (Finlandia, Norvegia e Svezia) sia sulla rete pay-tv di Eurosport, con un aumento della share, in molti territori, rispetto ai partner in chiaro

I primi Giochi Olimpici targati Warner Bros. Discovery sono stati trasmessi in quasi 50 mercati in 20 lingue su Max, discovery+ e attraverso i canali lineari di Eurosport. In base a un nuovo accordo annunciato nel gennaio 2023, Warner Bros. Discovery continuerà a essere l’unico luogo dove vivere ogni momento dei Giochi sulle proprie piattaforme streaming e digitali, e deterrà i pieni diritti per la pay-TV. Questo accordo include i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028, i Giochi Olimpici Invernali delle Alpi Francesi 2030 e i Giochi Olimpici di Brisbane 2032.

*L’audience cumulativa è la reach totale di tutti i canali Warner Bros. Discovery, dei servizi di streaming e dei siti web. La portata deduplicata sarà misurata una volta consolidati tutti i dati dopo i Giochi Olimpici.

**I giorni 1 e 2 dei Giochi Olimpici si sono svolti sabato 27 e domenica 28 luglio 2024, ma gli eventi sportivi dei Giochi sono iniziati mercoledì 24 luglio e la Cerimonia di apertura si è svolta il 26 luglio.

*** Gli ascolti televisivi lineari sono riportati fino all’11/08/2024 nei seguenti territori: Danimarca, Francia, Finlandia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Romania, Svezia, Regno Unito e Finlandia. I numeri finali e completamente deduplicati dell’audience totale per l’intero periodo delle Olimpiadi saranno disponibili dopo i Giochi. (fonte: Discovery+)