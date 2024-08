L’oro del volley rosa a Parigi fa registrare numeri record

La Nazionale Italiana di Pallavolo Femminile sta cavalcando un’onda di successo senza precedenti, non solo sul campo da gioco, ma anche nel cuore degli italiani. Secondo l’ultima ricerca Sponsor Value condotta da StageUp e Ipsos, l’interesse per la squadra ha toccato livelli mai visti prima, con una stima di 21,4 milioni di appassionati dopo il trionfo olimpico di Parigi.

Si posiziona ora al 1° posto tra le nazionali femminili più seguite in Italia, superando la Nazionale di Calcio femminile e quella di Rugby maschile e posizionandosi dietro la Nazionale di calcio maschile, che rimane la più popolare. Questo risultato testimonia una volta di più il talento delle atlete italiane e il fascino crescente del volley femminile, capace di attrarre un pubblico vasto e variegato.

Chi sono i tifosi della Nazionale di Volley Femminile? La ricerca di StageUp e Ipsos delinea un profilo dei fan unisex con, in prevalenza, un’età compresa tra i 25 e i 44 anni che dal punto di vista socio-economico, rispetto alla popolazione italiana, evidenzia un livello di istruzione e reddito alto che si riflettono in un buon potere d’acquisto.

Come gli italiani seguono la Nazionale? La maggior parte degli interessati segue la Nazionale in modo saltuario (60%), ma c’è anche una solida base di tifosi che la segue regolarmente (12%) o abbastanza regolarmente (28%). I dati indicano che, sebbene la Nazionale non sia ancora seguita con la stessa passione di quella di calcio maschile, gode comunque di un seguito fedele, appassionato e crescente.

Il grande seguito è stato evidenziato anche dai dati auditel della semifinale e della finale olimpica: la sfida contro gli USA che ha regalato l’oro ha avuto 5,5 milioni di telespettatori (40.3% di share) con un picco di 7 mln (50% di share), mentre la semifinale contro la Turchia è stata seguita da 3,7 mln di telespettatori (23,9% di share).

Dichiarazione di Giovanni Palazzi (Presidente di StageUp – nella foto sopra)

“La crescente popolarità della Nazionale di Volley Femminile rappresenta una grande opportunità per lo sport in Italia. Da un lato, testimonia una volta di più la qualità e il talento delle atlete italiane, dall’altro, dimostra che il volley femminile è in grado di attrarre un pubblico vasto e diversificato, superando gli stereotipi di genere e conquistando il cuore degli italiani. Questo successo avrà un impatto positivo a medio e lungo termine, incentivando la pratica del volley tra le giovani generazioni e attirando maggiori investimenti. Al tempo stesso genera le condizioni per fare diventare questa rappresentativa un riferimento per le ragazze e le donne italiane e non solo, la dimostrazione che con impegno e determinazione si possono raggiungere grandi traguardi, sia nello sport che nella vita.”