Diritti tv – Paramount+ conquista la “torta” da 7,7 mld di dollari della UFC. Crolla il modello pay-per-view.

Secondo quanto ha riportato nelle ultime ore dal portale di TeleBorsa, Paramount, società di Skydance Corporation, e TKO Group Holdings, società di intrattenimento e sport di alto livello, hanno annunciato un accordo sui diritti media della durata di sette anni, in base al quale Paramount diventerà la “casa” esclusiva di tutti gli eventi UFC negli Stati Uniti.

A partire dal 2026, Paramount distribuirà, in esclusiva, l’intero programma UFC, composto da 13 eventi numerati e 30 Fight Night, tramite la sua piattaforma di streaming diretta al consumatore, Paramount+, con eventi numerati selezionati che saranno trasmessi in simultanea su CBS, la principale rete televisiva di Paramount.

Nell’ambito dell’accordo, UFC e Paramount abbandoneranno l’attuale modello Pay-Per-View di UFC, rendendo questi eventi premium disponibili senza costi aggiuntivi all’ampia base di abbonati statunitensi di Paramount+.

Questo cambiamento nella strategia di distribuzione garantirà una maggiore accessibilità e visibilità per gli appassionati di sport e rappresenterà un importante catalizzatore per stimolare il coinvolgimento e un’ulteriore crescita degli abbonati per Paramount+. Se fino ad oggi un utente americano per seguire la UFC doveva spendere non meno di 1000 dollari, dal 2026 non spenderà più di 140 dollari su base annua. Crolla pertanto il modello pay per view che fino ad oggi aveva regolato questo specifico mercato tv sportivo.

Paramount intende esplorare i diritti UFC al di fuori degli Stati Uniti non appena saranno disponibili in futuro.

Il contratto, della durata di sette anni, a partire dal 2026, ha un valore medio annuo di 1,1 miliardi di dollari. Il piano di pagamento del contratto, si legge nel comunicato aziendale, è maggiormente orientato verso la parte finale dell’accordo.