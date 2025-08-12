Marketing – Nasce ufficialmente in Arabia Saudita Kings League MENA.

Nelle ultime ore la metropoli Riyadh (Arabia Saudita) ha assistito alla presentazione della Kings League MENA (Middle East and North Africa), il nuovo capitolo del format di sport (calcio a 7) e intrattenimento ideato dall’ex campione spagnolo Gerard Piqué.

Di fronte a un pubblico molto giovane interessato alla Coppa del Mondo di Esports 2025 (in programma nella capitale saudita), sette delle più grandi star dello streaming operanti in territori MENA (indica la regione che si estende dal Marocco, ad ovest, attraversa la fascia nord-occidentale dell’Africa e prosegue verso l’Iran nel sud ovest asiatico) hanno rivelato, per la prima volta, le loro squadre. I presidenti saliti sul palco della Kings League, che rappresentano l’energia e il talento della regione araba, sono: SHoNgxBoNg, Drb7h, Ilyas Elmaliki, Tarboun, Maherco, Absi e Fwaz.

La Kings League MENA offrirà ai fan di tutto il Medio Oriente e del Nord Africa l’esperienza completa, basata sui creatori molto amati a livello online e con partite che si giocheranno tutte in Arabia Saudita.

Il nuovo progetto in esame è stato lanciata nell’ambito di una joint venture tra Kings League e SURJ Sports Investment (sotto il controllo del fondo sovrano nazionale PIF, già coinvolto nel padel con il circuito Premier e nel calcio con il Newcastle United FC).