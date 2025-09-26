Marketing – Amadori nuovo back sponsor del Cesena FC (Serie B).

Cesena FC (club di Serie B) ha annunciato che il Gruppo Amadori sarà il nuovo back sponsor della prima squadra bianconera per le prossime due stagioni sportive. Per l’azienda agroalimentare cesenate si tratta di un felice ritorno sulle divise del Cavalluccio, consolidando uno storico legame tra il Club e Amadori, che oggi si rinnova con slancio ed entusiasmo.

Fondata a San Vittore di Cesena nel 1969, il Gruppo Amadori rappresenta uno dei principali leader del settore agroalimentare italiano. Da specialista nel comparto avicolo, l’azienda ha progressivamente ampliato la propria offerta verso il mondo delle proteine, di origine animale e vegetale, con l’obiettivo di generare valore condiviso attraverso l’evoluzione della sua proposta di marca e investendo su filiere italiane e integrate e di promuovere una cultura del benessere attraverso stili di vita attivi e un’alimentazione corretta ed equilibrata, anche grazie a una diversificata proposta di prodotti accessibili e di qualità.

Valori quali identità, passione e attenzione alla comunità sono alla base del legame tra il Cesena FC e il Gruppo Amadori, come testimonia, da ormai due stagioni sportive, il coinvolgimento dell’azienda quale main sponsor del progetto “Per un Calcio Integrato”, programma di inclusione sociale che, attraverso l’attività sportiva e l’esercizio fisico, intende favorire l’autonomia e l’inclusione dei giovani con disabilità intellettive o motorie.

“Siamo orgogliosi – ha dichiarato Corrado Di Taranto, Direttore Generale Cesena FC – di accogliere il Gruppo Amadori come nuovo back sponsor della nostra prima squadra, perché si tratta di un’eccellenza assoluta a livello nazionale del settore agroalimentare. Con Amadori condividiamo valori e radici, essendo entrambi parte della storia di Cesena e della Romagna. Vedere il marchio del Gruppo nuovamente presente sulla maglia del Cavalluccio è un qualcosa che ci riempie di orgoglio e soddisfazione.”

“Tornare sulle divise del Cesena FC non è una semplice operazione di marketing o il revival di stagioni che vogliamo tutti rivivere – ha commentato Denis Amadori, AD del Gruppo. Siamo da sempre vicini alla squadra ma abbiamo visto nel progetto dell’attuale compagine societaria i valori che guidano anche la nostra azienda: passione e impegno, vicinanza al territorio, responsabilità verso la comunità di cui facciamo parte. Per questo siamo felici di avere rafforzato questa partnership e non vediamo l’ora di tifare tutti insieme allo stadio!”