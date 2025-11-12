Dieci eventi nella lead card di Oktagon Roma, il galà degli sport da combattimento.

(di Valerio Vulpis) – Si avvicina l’evento dell’anno nel settore degli sport da combattimento. Parliamo di “Oktagon Roma” in programma al Pala Pellicone di Ostia (centro tecnico federale della FIJLKAM) il prossimo sabato 29 novembre. La kermesse lidense è strutturata in due parti: la prima (lead card) prevede 10 match (incluse le semifinali di qualificazione europea al K-1 World Max), la seconda (main card) prevede, invece, 9 sfide, che, culmineranno, nella parte finale della serata, con il match clou (nella categoria fino a 95 kg. di peso) tra il romano Mattia Faraoni (alla sua quarta difesa del titolo ISKA “Super Cruiserweight”) e il giapponese Akira Jr. Umemura. In palio non solo il titolo iridato, ma anche il pass di accesso diretto alle finali (nella primavera del 2026 a Tokyo) del circuito K-1 World GP. Oltre al titolo Faraoni-Akira Jr. sono previsti altri due combattimenti validi per la conquista di cinture iridate (una di queste al femminile: Alessia Coluccia vs. Viktorie Bulinovà).

A partire dalle ore 16:30 di sabato 29 novembre sarà sufficiente cliccare su Netwin.news per accedervi direttamente. In totale verranno trasmessi, in diretta gratuita, ben 10 match (di kickboxing e MMA).

Si parte con lo scontro tra il marocchino Ilias Sabbar e Michael Milazzo (16 Corde Club di Catania) nella kickboxing Oriental Rules (3 round da 3 minuti ciascuno) nella categoria di peso fino a 71kg. Un altro atleta del Marocco, Ait Dra El Mahdi, sempre nella kickboxing (OR), ma nella cat. -83kg (3×3), affronterà il giovane veronese Marco D’Elia.

Poi ci saranno in programma due interessanti derby tricolori. Il primo nella kickboxing (OR) fino a 83kg (3×3): il romano Riccardo Ramadori sarà opposto al lombardo campione d italia pro in carica Luca Venturato (difende i colori della “Lottatori Milano). Il secondo invece nelle arti marziali miste (MMA): il barese Enrico Scazzi affronterà il lucano di Policoro Matteo Lofrano (-65kg in 3 round da 5 minuti ciascuno). Sempre nelle MMA (cat. fino a 84kg – 3×5) il romano Daniele Dell’Otto dovrà superare Kevin Sowe, originario del Gambia. Nelle MMA, fino a 61 kg (3×3), si affronteranno il calabrese Pasquale Dromi (originario di Rosarno) e il sassarese Alessio Ibba.

Molto atteso è il settimo incontro della lead card: K-1 rules, categoria fino a 60kg (3 round da 3 minuti ciascuno): sul ring del Pala Pellicone il milanese Mirko Flumeri, campione del mondo WKU , sarà opposto al temibile campione moldavo Alexandru Cazacinschi (campione europeo ISKA fino a 57kg).

Da seguire, sempre per gli appassionati di kickboxing (OR), categoria fino a 77kg. (3×3), il match tra il fighter romano Andrea Storai e il giovanissimo aostano Davide Attanasio, fresco vincitore dell’ultima edizione di SuperFighter by Leone 1947 a Rimini Wellness. Un “rookie”, al debutto nel “salotto buono” dei combat sports, capace di impensierire l’avversario capitolino con colpi spettacolari oltre che imprevedibili.

A seguire le semifinali del torneo ad eliminazione diretta che aprono le porte al prestigioso circuito nipponico “K-1 World Max” (vi combattono da sempre i “GOAT” della specialità). Si affronteranno (gli abbinamenti saranno svelati giovedì 27 novembre a margine della conferenza stampa di Oktagon a Roma presso l’Associazione Stampa Estera in Italia), in 3 round da 3 minuti ciascuno, quattro promettenti campioni di kickboxing: Taras Hnatchuk (ITA/UKR), Tom Kirk (GB), il lombardo Lorenzo Di Vara (ITA) originario di Costa Masnaga (Lecco) e Lissandre Mercier (FRA). A partire dalle 20:30 poi scatterà la main card trasmessa sulla piattaforma streaming di DAZN in diretta mondiale.