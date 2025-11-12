Marketing – Roma 1927 Futsal si lega a Fonte Margherita 1845

La Roma 1927 Futsal ha annunciato una nuova partnership con Fonte Margherita 1845, acqua minerale proveniente dalle Piccole Dolomiti (con sede a Torrebelvicino in provincia di Vicenza).

In qualità di Official Supplier della Roma 1927 Futsal, Fonte Margherita 1845 sosterrà atleti e staff. La corretta idratazione è infatti alla base della performance: per questo l’acqua Fonte Margherita 1845 sarà presente in ogni allenamento, gara e momento di recupero degli atleti impegnati nel campionato di Serie A di futsal (Divisione calcio a 5/LND).

In qualità di Official Supplier del cclub, Fonte Margherita 1845 sarà presente con la propria comunicazione sia nel PalaOlgiata (dove si disputano i match della realtà capitolina) durante tutte le partite casalinghe di ogni categoria della Roma 1927 Futsal sia sui social media. Inoltre, il brand sempre all’interno del PalaOlgiata proponendo attività e iniziative dedicate ai tifosi nel corso della stagione.