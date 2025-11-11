Infront e Hellas Verona presentano ‘Hellas Garden’: una nuova esperienza di hospitality unica in Italia.

Hellas Verona FC (club di Serie A) e Infront Italy hanno inaugurato domenica 2 novembre, in occasione della gara casalinga contro l’Inter, un nuovo concept di hospitality esclusivo: ‘Hellas Garden’, un’area accoglienza di nuova generazione situata di fronte alla Tribuna Autorità dello Stadio Bentegodi.

Realizzata in una struttura moderna e trasparente, quasi interamente in vetro, Hellas Garden rappresenta un unicum nel panorama calcistico italiano, offrendo agli ospiti un’esperienza immersiva che unisce eleganza, convivialità e contatto diretto con il mondo del calcio.

Durante la prima apertura, gli ospiti di Infront e del Club hanno potuto godere di un buffet di alta qualità all’interno della nuova struttura in vetro, vivendo un’esperienza esclusiva che ha incluso un meet & greet con i giocatori dell’Hellas Verona e dell’Inter, sia nel pre che nel post partita, con momenti dedicati a foto e autografi. Un’esperienza che sarà ripetuta anche nelle prossime partite, da qui fino al termine della stagione, rendendo l’Hellas Garden un appuntamento fisso di incontro e condivisione tra squadra, partner e ospiti.

Queste le dichiarazioni del Presidente Esecutivo dell’Hellas Verona, Italo Zanzi: “Desideriamo ringraziare Infront per la collaborazione e l’impegno dimostrati nella realizzazione dell’Hellas Garden, un’area innovativa che rappresenta un importante passo avanti per il nostro club. L’Hellas Garden offre ai nostri tifosi e partner un’esperienza davvero unica, permettendo loro di avvicinarsi ancora di più ai nostri giocatori“.

“Con Hellas Garden inauguriamo un nuovo modo di vivere l’hospitality sportiva, pensata per creare valore e relazioni autentiche tra club, partner e tifosi – ha dichiarato Alessandro Giacomini, Managing Director di Infront Italy – Ringraziamo Hellas Verona FC per aver creduto nel nostro progetto ed essere quindi il primo club in Italia a sperimentare un nuovo format, che unisce innovazione, design e passione per il calcio e che siamo convinti verrà presto adottate da altre realtà sportive”.

L’esperienza di Hellas Garden sarà riproposta in occasione di tutte le partite casalinghe del Verona, con l’obiettivo di trasformare ogni incontro al Bentegodi in un momento di relazione e intrattenimento esclusivo.