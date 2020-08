Debutta a Rimini la prima isola Technogym Outdoor. Un progetto di palestra a cielo aperto

Inaugurata sabato 1° agosto sul nuovo lungomare di Rimini, alla presenza di Pierluigi Alessandri, vice presidente di Technogym, e del Sindaco di Rimini Andrea Gnassi, la prima isola “Technogym Outdoor”, l’innovativa soluzione Technogym per l’esercizio allaria aperta.

Si tratta dell’anteprima mondiale del concept studiato e realizzato da Technogym per gli spazi pubblici in grado di offrire una soluzione per l’esercizio fisico all’aperto in totale sicurezza ad utenti di ogni età e livello di forma fisica. Ogni isola è stata progettata per massimizzare lo spazio disponibile per l’esercizio e per offrire agli utenti molteplici possibilità di esercizio grazie al QR code che permette agli utenti di accedere dal proprio smartphone ad una libreria digitale con esercizi e programmi di allenamento adatta ad utenti con diversi profili ed obiettivi.

La struttura è sviluppata all’insegna della sostenibilità di lungo periodo grazie all’utilizzo di materiali quali inox, alluminio e cemento che garantiscono lunga durabilità nel tempo, riparabilità, riciclo e alta protezione contro l’usura da utilizzo intenso e l’erosione da agenti atmosferici e ambiente marino.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto Wellness Valley, con impatti positivi sul territorio sia dal punto di vista economico e turistico, sia dal punto di vista sociale e della salute dei cittadini. (fonte: Technogym)