De Siervo (AD Lega Serie A) commenta i nuovi valori della Premier League inglese

Di recente Luigi De Siervo (AD Lega Serie A – nella foto in primo piano) intervistato da TvPlay.it ha commentato i valori del nuovo accordo da 1,9 miliardi di euro annui (fino al 2029) sul fronte dei diritti tv.

“Anche la Premier League è in crisi. Vi spiego perché”.

“La Premier ha ottenuto otto miliardi dalla vendita dei diritti tv? Ha fatto -22% per il valore di ogni partita. Per incassare questa cifra la Premier ha offerto nel pacchetto televisivo la cessione di settanta partite in più rispetto al passato e quindi il valore complessivo è rimasto sostanzialmente immutato. Bisogna saper analizzare bene i dati. Ha dovuto aumentare di un terzo il valore delle gare. Questo significa che siamo in un momento di contingenza globale molto complessa anche per loro che restano i primi della classe…La Premier resta il campionato più importante al mondo, ma in un mondo che si è fermato. Il valore dei diritti si è bloccato ovunque, anche per loro. Lo dimostra il fatto che per ottenere le stesse cifre del passato hanno dovuto vendere un numero importante di partite in più“.