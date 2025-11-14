DAZN si prepara per un intero mese di grandi eventi di boxe.

Novembre si accende con due appuntamenti di boxe di rilievo internazionale, disponibili pay-per-view e in esclusiva mondiale su DAZN con commento in italiano: il rematch di 12 round nella categoria dei medi tra Chris Eubank Jr e Conor Benn e la Nights of Champions, parte della Riyadh Season.

Chris Eubank Jr (35-3, 25 KO) e Conor Benn (23-1, 14 KO) sono pronti a scrivere un nuovo capitolo della boxe, sabato 15 novembre alle 18:45 (ora italiana) al Tottenham Hotspur Stadium di Londra. L’atteso rematch The Ring: Unfinished Business segue il loro primo leggendario incontro di aprile, davanti a un pubblico sold-out di 70.000 spettatori, in cui Eubank Jr. ha trionfato per decisione unanime. I due pugili portano avanti la storica rivalità familiare, dopo che Chris Eubank Sr. aveva sconfitto Nigel Benn in uno dei loro due incontri leggendari, ben tre decenni fa.

Il 22 novembre a partire dalle 18:00 (ora italiana) sarà la volta della Night of Champions, l’evento Ring Magazine IV parte della Riyadh Season, che porterà sul ring quattro incontri mondiali di 12 round. David “The Monster Bandera Roja” Benavidez (30-0, 24 KO) dovrà difendere il titolo WBC dei pesi supermedi contro il due volte sfidante Anthony Yarde (27-3, 24 KO), mentre l’ex campione indiscusso dei leggeri Devin “The Dream” Haney (32-0, 15 KO) affronterà il campione WBO dei pesi welter Brian “The Assassin II” Norman Jr. (28-0, 22 KO).

La fight card vedrà anche combattere l’imbattuto britannico e campione dei pesi leggeri del Commonwealth Sam Noakes (17-0, 15 KO) e l’imbattuto Abdullah Mason (19-0, 17 KO) per il titolo vacante WBO dei leggeri, oltre che il campione Ring e WBO dei pesi supermosca Jesse “Bam” Rodriguez (21-0, 14 KO) e il detentore IBF e WBA Fernando Martinez (18-0, 9 KO) per determinare il campione indiscusso dei 52 kg.