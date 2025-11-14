Alì Family Run abbraccia l’intera Città metropolitana di Venezia.

Cala il sipario sul tour di promozione sportiva Alì Family Run, organizzato da SSD Venicemarathon e che anche quest’anno ha abbracciato l’intera Citta metropolitana di Venezia.

Questa mattina si è infatti svolta l’ultima tappa a San Donà di Piave (originariamente prevista a metà ottobre ma poi slittata) dove studenti, insegnati e famiglie hanno colorato e vivacizzato Piazza Indipendenza e il centro della città con la loro corsa-camminata di solidarietà di circa 4 chilometri.

Le Alì Family Run nascono con il triplice nobile intento di promuovere tra i giovani i sani valori della pratica sportiva, sensibilizzarli su importanti tematiche sociali come la lotta globale contro la poliomielite portata avanti del Rotary e raccogliere fondi a favore degli istituti partecipanti e della onlus di Giusy Versace ‘Disabili No Limits’.

La corsa-camminata è partita regolarmente alle ore 10 da Corso Trentin, e iI percorso ha interessato le vie del centro.

I più veloci al traguardo sono stati Federico Gabbi, studente sedicenne dell’Istituto Levi Ponti di Mirano, venuto apposta a San Donà per partecipare alla manifestazione, seguito da Manuel Tardino (18 anni, studente dell’Itis Volterra) e Tommaso Lunardelli (11 anni, studente dell’Ippolito Nievo). In campo femminile, è stata la runner Stefania Donè a tagliare per prima il traguardo, davanti a Anna De Bernardin (11 anni, studentessa dell’Ippolito Nievo) e Marta Ferro (12 anni del Romolo Onor).

L’istituto che si è aggiudicato il trofeo Alì come scuola più numerosa è stato l’ I.C. Nievo, seguito dall’ I.C. Schiavinato e dall’I.T.C.S. Leon Battista Alberti.

Hanno inoltre partecipato le associazioni ‘Piccolo Rifugio’ e il centro diurno per persone con disabilità (Ceod) di San Donà.

La tappa è stata salutata dal sindaco di San Donà Alberto Teso, dall’assessore allo sport Simone Cereser, dal vicesindaco metropolitano Silvia Susanna e dal presidente della commissione Rotary Foundation Federica Lodato, intervenuti sul palco in compagnia degli organizzatori oggi rappresentati dal presidente di Venicemarathon Piero Rosa Salva, dal vicepresidente Stefano Fornasier e dal coordinatore generale Lorenzo Cortesi.

Con oggi, oltre al tour, si archivia per SSD Venicemarathon un 2025 che stilaun bilancio complessivo davvero straordinario, con oltre 50.000 persone di ogni età e capacità tra maratoneti, appassionati di running, studenti e famiglie che hanno dato vita alle numerose manifestazioni organizzate nel corso dell’anno. Numeri che testimoniano ancora una volta il grande impegno di Venicemarathon nel promuovere il running in tutte le sue forme e su tutto il territorio.

Nel frattempo, gli iscritti alla 40^ Wizz Air Venicemarathon sono già oltre 3.000 e soprattutto le iscrizioni alla distanza regina della maratona corrono veloci.

Le registrazioni a tutte le manifestazioni del 2026 sono già aperte e che le date saranno: sabato 28 marzo 10^ CMP Venice Night Trail; sabato 16 maggio 15^ Jesolo Moonlight Half Marathon &10K; domenica 20 maggio 5^ CMP Venice Lido Beach Trail e infine la 40^ Wizz Air Venicemarathon domenica 25 ottobre.

Le Alì Family Run sono state organizzate da SD Venicemarathon con il patrocinio di Regione Veneto, Città metropolitana di Venezia, Camera di Commercio Venezia Rovigo, Coni Comitato Regionale Veneto, Fidal Comitato Provinciale di Venezia, con ilsupporto delle amministrazioni comunali di di Portogruaro, Chioggia, San Donà di Piave, Venezia, dei comuni della Riviera del Brenta – Stra, Mira, Dolo e Fiesso D’Artico, di associazioni sportive e non come ASD Marathon Cavalli Marini, Union Clodiense, Bunker Sport, Oll Scars Fossalta, Atletica Riviera del Brenta, Podisti Dolesi, il Pentagramma; della Pro Loco di Dolo; Pro Loco ‘Pisani’ a Stra.

La manifestazione è stata promossa da Opes Italia, l’Organizzazione per l’educazione allo sport.

