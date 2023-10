Dazn si prepara con due nuovi format in vista di Napoli-Milan

Dazn porta indietro le lancette dell’orologio e in occasione del big match Napoli–Milan, in esclusiva sull’app di streaming e intrattenimento sportivo, annuncia due nuovi format powered by eBay: “Indimenticabili” e “Un’altra storia”.

Attraverso le voci rispettivamente di Stefano Borghi e Pierluigi Pardo, i primi due contenuti sono dedicati a tutti i tifosi napoletani e milanisti, e ripercorrono la storia dei due club degli ultimi decenni con partite, personaggi e interi campionati capaci di far rivivere ricordi ed emozioni ma anche di provarne di nuove.

Indimenticabili ripercorre le più significative partite di calcio degli ultimi 50 anni, quelle indelebili che continuano a far sognare i tifosi di tutto il mondo. In ogni episodio, Stefano Borghi, voce simbolo della piattaforma e del racconto sportivo moderno, accompagnerà i tifosi, coadiuvato dagli oggetti dell’epoca, in un viaggio nel tempo dove il calcio è strumento e destinazione.

Il primo episodio, disponibile in piattaforma da mercoledì 25 ottobre, catapulterà i tifosi a fine anni ’80 e racconterà il match scudetto Napoli-Milan del 1° maggio 1988, partita d’importanza storica, in cui il Napoli campione in carica e capolista ospitò il Milan a solo un punto di distanza. Era il Napoli di Maradona e sfidava il Milan al primo anno della rivoluzione sacchiana, con una rosa che vantava il talento di Gullit e Van Basten.

Per ripercorrere il match, Stefano Borghi si affiderà a una serie di oggetti simbolo che risvegliano vecchi ricordi dei tifosi e ne creeranno di nuovi raccontando non solo la partita, ma anche aneddoti e personaggi che hanno reso indimenticabile un’epoca: dalla cartolina che ricorda il Jolly Hotel, nel cui ascensore Van Basten rimase chiuso dentro proprio alla vigilia della partita a quella di Saint Moritz da dove Silvio Berlusconi seguì il Milan, al modellino di una Ferrari Testarossa nera, uguale a quella appartenuta a Maradona e ancora, una parrucca indossata per omaggiare il numero 10 olandese in maglia rossonera, fino al vinile della canzone “O mama, mamma di Nilla Pizzi” a cui si sono ispirati i tifosi del Napoli per il famoso coro dedicato a Maradona e tanti altri ancora.

Ad arricchire gli ingranaggi della macchina del tempo messa in moto da DAZN contribuisce Pierluigi Pardo che, giovedì 26 ottobre, inaugurerà “Un’altra storia” il nuovo format che lo vedrà, insieme ai suoi ospiti, raccontare aneddoti e storie di un passato sportivo indimenticabile.

Tra curiosità sulla carriera, vittorie, momenti difficili e opinioni sulla stretta attualità, Serginho, ex giocatore e leggenda di Milan e Brasile, sarà il primo ospite del salotto di Pardo per un viaggio nei ricordi e per offrire una chiave di lettura per quello che è il calcio contemporaneo.

Due i momenti chiave raccontati dal terzino brasiliano, “il giocatore più veloce del Milan”, per accompagnare sul viale dei ricordi più felici i tifosi rossoneri: il clamoroso derby di Milano disputato nel maggio 2001, quando i rossoneri sconfissero per 0-6 l’Inter guidato da Tardelli, con il gol del Concorde brasiliano arricchito da ben due assist ai compagni di squadra, e la finale tutta italiana di Manchester del 2003 quando, ai rigori, il Milan trionfò contro la Juve di Marcello Lippi che vantava campioni come Del Piero, Buffon e Trezeguet: una squadra, quella rossonera, costruita per vincere quella Coppa dalle grandi orecchie.