Al via la VI edizione del Social Football Summit. Lega Serie A global partner di SFS23

A novembre torna il Social Football Summit, due giorni dedicati alla Football Industry ricchi di incontri e novità nella splendida cornice dello stadio Olimpico. Attraverso i contributi e la partecipazione di Istituzioni, Federazioni, Leghe, Club, Media e Top Brand, il Social Football Summit continua ad essere un punto di riferimento internazionale nel suo genere sulle tematiche del business, dell’innovazione, del marketing e della comunicazione in Italia. Un’occasione importante per i protagonisti del calcio per condividere e generare nuove opportunità all’interno di un settore molto dinamico.

Dopo il successo delle scorse edizioni con oltre 10.000 partecipanti, il Social Football Summit è arrivato alla sesta edizione e il prossimo 21 e 22 novembre, in uno Stadio Olimpico completamente ripensato negli spazi, nasce con una veste sempre più immersiva, integrata e condivisa nei format grazie al quale i partecipanti vivranno un’esperienza di knowledge sharing, business e networking negli spazi più esclusivi dello Stadio Olimpico per accogliere oltre 150 top speaker nazionali ed internazionali e stakeholders del settore.

All’interno del Social Football Summit, anche quest’anno ci saranno i Football Summit Awards, durante la Cena di Gala del 21 novembre, a celebrare l’eccellenza della stagione 2022/2023 con la consegna di 15 premi ad alcuni tra i protagonisti del calcio.

Lega Serie A sarà per il 5°anno consecutivo Global Partner dell’evento, proseguendo nella partecipazione e nel sostegno al Social Football Summit, dimostrandosi sempre più attenta alla crescita dell’intera industry, ai temi dell’innovazione, sostenibilità e di processo, allo sviluppo di modelli di business ed in generale alle dinamiche dei nuovi sistemi di condivisione dei contenuti. Per questa edizione, la Radio TV Serie A con RDS, la prima Radio TV di una Lega di calcio in Europa, trasmetterà in diretta dallo Stadio Olimpico, con un ricco palinsesto di approfondimenti, interviste e news con i protagonisti del Social Football Summit.

Presenti all’evento il Presidente Lorenzo Casini e l’Amministratore delegato Luigi De Siervo.

“Siamo felici di confermarci global partner del Social Football Summit anche per questa edizione. Da ormai cinque anni sosteniamo questo importante evento che ha assunto una rilevanza internazionale, rappresentando un’occasione unica di scambio e dialogo per tutti gli addetti ai lavori in materia di marketing, innovazione e nuovi strumenti di comunicazione digitale – ha dichiarato il Presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini -. Le sfide che ci attendono nell’immediato futuro sono tante, ma il calcio di oggi ha tre aspetti principali su cui concentrarsi: risorse, infrastrutture e funzione culturale. Ed è centrale nei programmi della Lega Serie A anche la sostenibilità in ogni sua declinazione, per cui abbiamo elaborato, in collaborazione con la UEFA, una vera e propria strategia che punta a perseguire e concretizzare gli obiettivi prefissati entro il 2030″.

Dichiara Gianfilippo Valentini, Founder del Social Football Summit – Siamo onorati di avere anche quest’anno la Lega Serie A come global partner, e quest’anno anche la radio ufficiale. Insieme a Lega Serie A, nella due giorni di evento porteremo a Roma alcuni tra i più importanti speaker e brand del mondo del calcio e tutte le squadre del nostro campionato. Ringrazio Casini e De Siervo per la disponibilità e la vicinanza che ci stanno dimostrando”.

Oltre 50 panel, 2 stage, 2 sale dedicate, 1 Area Exhibitor, 1 Area Corporate, 1 Area Networking e 1 Spazio per eventi privati. Con questi numeri il #SFS23, in italiano e inglese, sarà visibile, anche in modalità digitale sulla piattaforma swapcard.