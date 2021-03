EXTREME E E ITV FIRMANO UN ACCORDO DI TRE ANNI

(di Lorenzo Di Nubila) – “Extreme E” ha annunciato un accordo pluriennale con il canale commerciale ITV. Il canale trasmetterà le gare in diretta e le azioni salienti con un accordo triennale valido nel Regno Unito fino al termine della stagione 2023. Gli appassionati potranno seguire gli eventi live sulla piattaforma streaming ITV Hub. . Il canale trasmetterà le gare in diretta e le azioni salienti con un accordo triennale valido nel Regno Unito fino al termine della stagione 2023. Gli appassionati potranno seguire gli eventi live sulla piattaforma streaming

Questo nuovo accordo è in linea con gli obiettivi di sostenibilità di ITV. L’emittente, infatti, già nell’agosto 2020 ha annunciato di avere in programma un piano per ridurre la propria impronta di carbonio e di raggiungere lo zero netto in tutta l’azienda entro il 2030.