Dazn annuncia un accordo globale pluriennale con Red Bull TV

DAZN amplia la sua offerta di contenuti sportivi live e programmazioni originali, includendo in app il canale Red Bull TV.

Disponibile da oggi, Red Bull TV è il primo canale lineare a livello globale su DAZN

Il primo evento live trasmesso sul canale Red Bull TV su DAZN sarà la Wings for Life World Run l’8 maggio 2022

DAZN, ATTIVA nello streaming sportivo a livello mondiale, ha siglato un accordo di distribuzione con Red Bull Media House per trasmettere a livello globale il canale lineare Red Bull TV, portando gli eventi sportivi e i programmi di intrattenimento più adrenalici di Red Bull ai fan di tutto il mondo.

L’accordo pluriennale vede DAZN arricchire la sua offerta di sport in diretta, includendo numerosi sport estremi e adrenalinici di Red Bull TV, tra cui gli attesissimi Wings for Life World Run, Red Bull Cliff Diving World Series, Crankworx World Tour e Drift Masters European Championship.

DAZN trasmetterà on demand anche una selezione di documentari originali, docuserie, highlights e programmazione d’archivio di Red Bull, per offrire ai fan un’esperienza di visione ancora più completa e appassionante. La disponibilità dei programmi varierà a seconda dei mercati nei quali DAZN è presente, in Italia includerà, solo per citarne alcuni, le docuserie Driving Dirty: The Road to Baja, Imagination Mini Series, Drive Me Crazy e Drift Queen, il documentario dedicato a Dani Pedrosa: The Silent Samurai e il film Ride United, insieme a serie d’archivio come Red Bull X-Fighters. Nei mercati principali di DAZN, la programmazione di Red Bull TV sarà disponibile anche in lingua locale.

A partire da oggi, mercoledì 4 maggio, la programmazione di Red Bull TV sarà disponibile per tutti gli abbonati DAZN di tutto il mondo, in oltre 200 Paesi e territori. Il primo evento trasmesso in diretta sul canale sarà la Wings for Life World Run sabato 8 maggio 2022, il più grande evento benefico di running che vedrà atleti e appassionati di corsa amatoriali gareggiare in tutto il mondo, nello stesso identico momento, contro la famosa Catcher Car.

“DAZN sta diventando rapidamente la destinazione di intrattenimento per tutti gli sport più innovativi e avvincenti del mondo. Red Bull ha una reputazione straordinaria nell’ambito degli eventi dal vivo più adrenalicini e nei racconti sportivi più accattivanti ed è in grado di catturare l’immaginazione dei fan di tutto il mondo. Siamo lieti di portare, su scala globale su DAZN, Red Bull TV e la sua programmazione su DAZN ” , ha dichiarato Tom Burrows, EVP Rights di DAZN.

Red Bull TV si aggiunge al portafoglio premium di contenuti live e programmazione originale on demand di DAZN che vede già presente in piattaforma i campionati e le competizioni più importanti del mondo, come UEFA Champions League, UEFA Women’s Champions, Bundesliga, LaLiga, Serie A TIM, J.League e Matchroom Boxing.