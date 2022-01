Davimar nuovo partner dell’Udinese Academy

Davimar, azienda attiva nel commercio di prodotti ittici, freschi e congelati, entra a far parte del mondo bianconero grazie alla partnership con Udinese Academy.

Udinese Academy, l’accademia calcistica giovanile di Udinese Calcio, con la sua rete di 49 società affiliate, di cui ben quattro in territorio estero, due in Romania, una in Croazia ed una in Slovenia, è capace di coinvolgere più di 10 mila ragazzi ed oltre 20 mila persone in quasi tutte le regioni della penisola. Oltre alla valorizzazione dei ragazzi nel rettangolo verde, il progetto giovanile di Udinese Calcio accompagna la loro crescita a 360°, facendo della sana alimentazione un caposaldo della sua filosofia.

Davimar Srl, società con sede a Chioggia (VE), attraverso i valori fondamentali e la storia della sua Azienda, la qualità delle materie prime, l’affidabilità delle sue consegne e la continuità di fornitura durante tutto l’anno, perfettamente si sposa con la vision e mission di Udinese Academy.

“Siamo entusiasti di annunciare questa nuova partnership con Davimar Srl – commenta Franco Collavino, Direttore Generale di Udinese Calcio – che perfettamente si sposa con i valori promossi da Udinese Academy. L’attenzione ad un’alimentazione sana e di qualità, è base fondamentale per la formazione di giovani calciatori che vanno educati sin da piccoli al corretto regime alimentare. Proprio attraverso iniziative condivise e partnership come questa, intendiamo insistere nel veicolare valori sani e positivi a tutte le nostre affiliate, per tutto il 2022, in sinergia con Davimar srl”.

“Sposiamo con entusiasmo i fini di questa collaborazione e ci impegniamo ad essere fedeli ai principi della sana alimentazione, valore fondamentale per la crescita dei giovani sportivi. Udinese Academy è un progetto che aiuta i giovani calciatori ad assimilare i veri valori, e noi di Davimar siamo felici di farne parte come partner” – dichiara Davide Bonaldo, Amministratore unico di Davimar Srl.

Il brand “Davimar Srl”, sarà dunque presente in tutte le attività di marketing e comunicazione di Udinese Academy, presso tutte le affiliate del territorio nazionale e oltre confine, sui canali social e web, oltre ad Udinese TV, il canale televisivo di Udinese Calcio.

Davimar Srl

La storia di Davimar è una storia di artigianalità, tradizione e qualità, sviluppata nel cuore della laguna veneta.

Una storia iniziata 50 anni fa, quando il fondatore, e attuale presidente, Alessio Bonaldo inizia a Chioggia la lavorazione delle seppie, specializzandosi nella tradizionale tecnica di lavorazione delle “Sepe de Ciosa”, utilizzando l’acqua salmastra della Laguna depurata e le sue particolari proprietà organolettiche.

Questa speciale lavorazione è stata tramandata negli anni, e ancora oggi rappresenta la più importante peculiarità dell’azienda, il marchio di fabbrica della qualità e dell’esperienza Davimar nella lavorazione delle seppie bianche, dei polpi e degli altri suoi prodotti. Il processo produttivo dei prodotti Davimar è garantito dai controlli settimanali delle autorità sanitarie, così da assicurare ai clienti la massima affidabilità di prodotto in ogni momento dell’anno. La speciale lavorazione della Seppia bianca, infatti, affonda le sue radici nella cultura tradizionale del territorio veneziano: la tecnica consiste nel lavare ripetutamente le seppie con acqua salmastra della laguna depurata, che rappresenta, con la sua salinità e composizione, l’ambiente neutrale in cui vive il mollusco e che rende il prodotto finito di particolare pregio. Questo stesso procedimento è ancora oggi svolto da Davimar in maniera artigianale da un team di addetti specializzati.

Udinese Academy

Udinese Academy è un progetto che mette in luce uno dei maggiori aspetti di successo del Club bianconero: lo scouting, cioè la ricerca di giovani giocatori di calcio di talento e la formazione degli allenatori a 360 gradi. Il mondo Academy, ad oggi coinvolge 49 società affiliate distribuite su tutto il territorio italiano nel quale viene trasmesso il know how tecnico del clu, cercando di valorizzare i talenti del futuro. Il successo del programma tecnico e di formazione dell’atleta a 360 gradi è tale da scaturire interesse anche al di fuori dei confini nazionali: quest’anno infatti, nella famiglia bianconera, sono presenti quattro società estere dislocate tra Romania, Croazia e Slovenia.