Enel è il nuovo Official Energy Partner del Palermo calcio (Serie B)

Il Palermo calcio (Serie B) ha annunciato, nelle ultime ore, la firma del sodalizio con Enel, nuovo “Official Energy Partner“ del club siciliano per la stagione in corso. Il logo della multinazionale sarà presente al “Renzo Barbera” sui led a bordocampo, sui maxi schermi e sui backdrop interviste (pre e post match), in occasione di tutte le gare interne dei rosanero in questa nuova stagione della Serie BKT (oltre a ciò fornirà il contratto di energia all’impianto sportivo palermitano). Enel, si legge nel comunicato ufficiale, “mira a guidare il club e i suoi tifosi in un percorso di sostenibilità grazie all’utilizzo di energia rinnovabile”.