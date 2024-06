Da RiminiWellness a Roma : Superfighter by Leone 1947 laurea i campioni per Oktagon Tsunami a Roma

Per 4 giorni attività senza sosta presso l’area Leone 1947 con un susseguirsi di personaggi ed iniziative che hanno suscitato il vivo interesse dei tantissimi spettatori rimasti spesso per lungo tempo a seguire entusiasti le gesta degli atleti o gli insegnamenti dei vari docenti intervenuti. Fra i corsi che hanno ottenuto il maggiore successo, va citato quello di fit boxe della IBFF (Italian boxing and fitness federation) diretto da Vincenzo Mazzarella e dal suo staff di docenti intervenuti, il corso di Fit4Fight della già pluricampionessa mondiale Simona Galassi e lo stage di KS boxing di Matteo Azzali, trainer certificato FPI.

Successo e novità fondamentale di quest’anno è stato il torneo di kickboxing “Superfighter by Leone 1947”, che, nelle giornate di venerdì e sabato, ha letteralmente monopolizzato l’interesse del numerosissimo pubblico che ha potuto seguire le gesta dei 24 atleti professionisti (suddivisi nelle 3 categorie di peso: – 60 kg, – 65 kg, – 70 kg). Questi ultimi hanno disputato i quarti di finale e semifinali per contendersi il diritto di disputare la finalissima a Roma il 29 giugno in occasione di Oktagon Tsunami, il più prestigioso evento di fighting in assoluto.

Enorme successo anche da parte del campione mondiale di kickboxing Mattia Faraoni, testimonial di punta del team Leone 1947, che con la sua consolidata abilità e proverbiale simpatia ha intrattenuto una miriade di persone rimaste a lungo a seguire le sue dimostrazioni ed insegnamenti. Visibile soddisfazione di Cristina e Daniele Leone, titolari della dinamica azienda milanese, ormai leader a livello internazionale nel mondo del combat equipment.

“L’idea del torneo Superfighter si è dimostrata assolutamente vincente”, ha dichiarato Daniele Leone, “e, dopo il successo ottenuto da questa seconda edizione, la mia idea è quella di proseguire per offrire a tutti gli atleti italiani meritevoli, indipendentemente dalla sigla di appartenenza, la chance di potere emergere nel panorama nazionale della kickboxing pro”.

“Il pubblico dei visitatori non ha mancato di tributare il suo sincero apprezzamento per tutte le attività che abbiamo offerto in questi 4 giorni densi di iniziative e divertimento”, aggiunge Cristina Leone.