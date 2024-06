Boxeur Des Rues torna a RiminiWellness (2024) con un’area promo-commerciale di oltre 1.000 mq

(di Alfredo Mastropasqua) – Boxeur Des Rues è tornata, dopo alcuni anni di assenza (l’ultima presenza era legata alla stagione 2019), al RiminiWellness, manifestazione fieristica dedicata, da oltre tre lustri, all’ecosistema del fitness italiano, con numeri record registrati nelle quattro giornate di fiera di settore (l’importanza di questo appuntamento è confermata dalla presenza di una intera superficie espositiva di 166mila metri quadrati, con oltre 300 espositori e più di 2.000 ore di allenamento).

L’azienda di Segrate è una realtà consolidata di streetwear e abbigliamento sportivo (fondata nel 2003), nel panorama nazionale, e, oltre a ciò, è attiva nella progettazione, produzione, concessione di licenze e commercializzazione di abbigliamento, articoli di moda e sportivi (come scarpe e accessori) in Italia e all’estero. Una crescita costante nel tempo, sia in termini di fatturato, sia nella direzione dell’internazionalizzazione del brand.

Attualmente Boxeur Des Rues si presenta con un fatturato globale (tra mercato domestico e internazionale) stimato in area 30 milioni di euro. I negozi gestiti direttamente dalla società lombarda sono 38 nel nostro Paese (come negli outlet, parchi commerciali, ecc.), cui si aggiungono 5 punti vendita in Spagna (all’interno delle aree metropolitane di Madrid e Barcellona), 4 in Repubblica Ceca (dove il marchio è presente e ben consolidato da anni), oltre ad una serie di altri punti vendita in Polonia e Svizzera.

Per l’occasione, all’interno del padiglione “C” (tra i più visitati di RiminiWellness), è stata creata una struttura di accoglienza e vendita con una superficie di vendita pari a 450 mq. Il tutto all’interno di un perimetro promo-commerciale di oltre 1.000 mq, tra i più importanti tra quelli presenti a Rimini in queste quattro giornate di eventi. Molto apprezzate, dai visitatori della fiera romagnola, sono state le attivazioni nei settori del calcio e basket freestyle (nella foto sotto), con diversi momenti di coinvolgimento del pubblico (soprattutto nelle fasce dei più giovani).

L’azienda lombarda ha una storia significativa, dal lontano 2007 ad oggi, nel mondo delle sponsorizzazioni sportive. Principalmente nel motociclismo, nel calcio (a supporto, ad esempio, del Suedtirol, del Monza, del Cittadella e del Novara) e soprattutto negli sport da combattimento (dalla Federboxe fino alla popolare promotion americana UFC), ma con interventi tattici anche nel ciclismo (al Giro d’Italia edizione 2016) e più di recente nel basket (come nel caso della Pallacanestro Crema).