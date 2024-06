Kickboxing – RiminiWellness lancia sei finalisti nell’orbita di Oktagon Tsunami Roma (29 giugno al PalaTiziano)

(di Valerio Vulpis) – Quest’anno RiminiWellness (l’evento internazionale organizzato da Italian Exhibition Group dedicato a fitness, sport e benessere in movimento) ha ospitato, per la prima volta nella sua storia, i quarti e le semifinali di “Superfighter”, popolare torneo di kickboxing ideato ed organizzato da Leone 1947 (brand storico e leader incontrastato in Italia nella vendita di articoli per gli sport da combattimento).

Ben 24 atleti professionisti suddivisi in 3 diverse categorie di peso (–60kg, -65kg e –70kg) si sono sfidati sul ring della “Leone 1947 Arena” (allestita al padiglione A5/C5) dando vita a match avvincenti ad eliminazione diretta (ripresi tra l’altro in diretta streaming) con il supporto tecnico-organizzativo di Fight1.

I due finalisti per categoria hanno conquistato il pass per “Oktagon Tsunami”, la manifestazione tricolore più importante di fighting (ideato dal promoter milanese Carlo Di Blasi), in programma a Roma sabato 29 giugno (all’interno del PalaTiziano), dove combatteranno nella card (in totale 16 match), dove sono previsti tre titoli mondiali ISKA (il match più importante della kermesse è la difesa volontaria della cintura da parte del campione iridato, Mattia Faraoni). Al vincitore, oltre alla borsa, sarà riconosciuta una sponsorizzazione di un anno da parte di Leone 1947 e l’inserimento come testimonial nella comunicazione del brand.

Un’opportunità unica per sei atleti (nella foto in primo piano), tutti di gran livello tecnico e con proiezione di crescita non solo nazionale, per mettersi in mostra, di fronte ad un pubblico che ha completamente gremito i posti disponibili della Leone 1947 Arena. Tre fighter arrivano dal Sud Italia (due dalla Campania, uno dalla Sicilia), tre dal Nord (due dal Piemonte e uno dalla Valle d’Aosta) a conferma della vitalità del nostro movimento diffuso sull’intero territorio nazionale.

Nella giornata di ieri, a conferma dell’alto livello tecnico in gara, ben due match sono stati caratterizzati dall’extra round. Nello specifico il piemontese Riccardo Allena (primo finalista ad Oktagon) ha superato il toscano Davide Lombardi (all’unanimità 3-0) nella categoria fino a 70kg. Fabio Zeccola (nella categoria fino a 60kg) ha vinto, sempre dopo “extra round”, ai punti per due verdetti favorevoli contro uno sfavorevole 2-1 sull’avversario marchigiano Adam Stroppa.

Adesso l’attenzione chiaramente si concentra sull’evento capitolino del prossimo 29 giugno, quando i riflettori saranno tutti puntati sullo scontro tra Mattia Faraoni (nella giornata di sabato ha partecipato ad una serie di attivazioni marketing promosse da Leone 1947, con un momento di sparring davanti al pubblico del RiminiWellness) e il forte campione romeno Danut Hurduc (con uno score record e una esperienza internazionale di tutto rispetto) per il titolo dei “pesi massimi” – circuito ISKA (International Sport Karate Association).

Torneo “SUPERFIGHTER by LEONE 1947”

RISULTATI SEMIFINALI SABATO 1 GIUGNO 2024

Kickboxing Fight Code Rules Pro 70kg

Davide Lombardi [Rua67 Academy – Toscana] vs Riccardo Allena [Olimpo Academy – Piemonte

Riccardo Allena vince dopo “extra round” ai punti all’unanimità 3-0

Antonio Mosca [San Shou Thai – Campania] vs Charafeddine Mani [Team Red Wolf – Trentino A.A.] Antonio Mosca vince ai punti per due verdetti favorevoli contro un pari 2-P

Kickboxing Fight Code Rules Pro 65kg

Federico Sanguineri [Tiger’s Temple – Liguria] vs Alessandro Farina [Team Farina Sporting Center – Campania] Alessandro Farina vince ai punti all’unanimità 3-0

Simone Musmeci [Fighting Club Valle D’Aosta] vs Nuriel Cauli [Team Calzolari Lombardia] Simone Musmeci vince vince ai punti all’unanimità 3-0

Kickboxing “Fight Code Rules Pro 60kg

Nabil Tassa [Seconds Out – Emilia Romagna] vs Tommaso Spampinato [16 Corde club – Sicilia] Tommaso Spampinato vince ai punti all’unanimità 3-0

Adam Stroppa [Fight House Pesaro – Marche] vs Fabio Zeccola [Fighter’s Heaven – Piemonte] Fabio Zeccola vince dopo “extra round” ai punti per due verdetti favorevoli contro uno sfavorevole 2-1

PROSSIME FINALI “SUPERFIGHTER by LEONE 1947” ALL’INTERNO DELLA CARD DI OKTAGON TSUNAMI ROMA (SABATO 29 GIUGNO 2024 AL PALATIZIANO)



Kickboxing Fight Code Rules Pro 70kg

Antonio Mosca [San Shou Thai – Campania] vs Riccardo Allena [Olimpo Academy – Piemonte

Kickboxing Fight Code Rules Pro 65kg

Simone Musmeci [Fighting Club Valle D’Aosta] vs Alessandro Farina [Team Farina Sporting Center – Campania]

Kickboxing Fight Code Rules Pro 60kg

Fabio Zeccola [Fighter’s Heaven – Piemonte] vs Tommaso Spampinato [16 Corde Club – Sicilia]