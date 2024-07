Canali nuovo partner dell’abbigliamento dell’Inter campione d’Italia

FC Internazionale Milano e Canali (la sede principale è a Sovico in provincia di Monza e Brianza) hanno annunciato, nelle ultime ore, la loro collaborazione triennale. Canali diventa Official Formal Wear Partner di FC Internazionale Milano (sostituisce il marchio Moncler), celebrando un legame unico tra due realtà milanesi.

Per il proprio debutto nel mondo del calcio, Canali sceglie un anno speciale: nel 2024 il brand celebra infatti i 90 anni dalla fondazione, mentre il club milanese campione d’Italia festeggia la seconda stella, grazie al 20° scudetto appena conquistato.