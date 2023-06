Cresce il Padel in Italia. Oltre 1 milione di praticanti

Oltre 1 milione di praticanti ma con un bacino potenziale che supera i due milioni e mezzo. Oltre 1.580 società e 3.940 campi attualmente affiliati alla FITP, laddove nel 2020 erano rispettivamente 463 e 812. Sembrava essere una moda passeggera: in pochi anni, si è trasformato invece in una realtà solida con numeri che ne testimoniano una sempre maggiore diffusione nel nostro Paese. Il Padel – sport che unisce azione, divertimento e interazione sociale, adatto a giocatori di tutte le età e abilità – è ormai un fenomeno riconosciuto anche in Italia.

Una disciplina che, proprio per i suoi tratti inconfondibili, presenta un potenziale di crescita nei tesseramenti enorme (stimato intorno al 30% annuo) che potrebbe presto consentirgli di conquistare le vertiginose vette già raggiunte dal tennis.

La continua espansione di questo sport ha parallelamente generato un business che ha attirato l’attenzione di molti imprenditori e consentito la nascita e la crescita di aziende specializzate nella realizzazione di campi da Padel. La Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP) ha dunque deciso di avviare un progetto – finalizzato a fornire un’ulteriore spinta alla capacità di penetrazione del Padel in Italia – che possa nel tempo coinvolgere quante più aziende del settore. Sulla base di accordi triennali, la Federazione riconoscerà a questo ‘pool’ di imprese la qualifica di “Fornitore Ufficiale FITP per i campi da padel”; dalle stesse aziende, riceverà contestualmente un elenco di tutte le società e associazioni sportive, aventi sede nel territorio italiano, che hanno acquistato o che acquisteranno da loro campi da padel (nel periodo di validità del contratto). (fonte: FITP)