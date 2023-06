Sport Bonus, apertura prima finestra 2023 per le domande delle imprese di tax credit al 65% su erogazioni in favore di impianti sportivi pubblici.

E’ partito il “Bonus Sport 2023″ (articolo 1, comma 614, legge n. 197/2022): fino al 30 giugno, le imprese che vogliono effettuare erogazioni liberali per finanziare la manutenzione di impianti sportivi pubblici e la realizzazione di nuove strutture possono fare domanda di credito d’imposta al 65%.

Il credito massimo è tuttavia pari al 10‰ dei ricavi realizzati nel 2022, tenendo conto dei fondi disponibili per il 2023 (15 milioni di euro).

La somma può essere utilizzata esclusivamente in compensazione – in tre in quote annuali di pari importo – utilizzando il modello F24 presentato attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Come funziona la procedura?

La prenotazione del tax credit prevede l’apertura di due finestre temporali (30 maggio e 15 ottobre), entrambe di durata pari a 30 giorni, durante i quali possono presentare la domanda ed essere autorizzati a effettuare l’erogazione liberale.

Una volta effettuate e certificate le donazioni, il dipartimento autorizza le imprese a usufruire del credito.