Cortesi (Venicemarathon): Nel futuro gli eventi di running si presenteranno come format “integrati” (off+online)

Abbiamo intervistato post evento, Lorenzo Cortesi (nella foto in primo piano), Direttore Generale della “Hoka One One Venicemarathon” – Special Edition (2020), di cui l’agenzia Sporteconomy è “Official Economy Media Partner“.

Cortesi, qual è il suo giudizio (complessivo) su questa edizione “speciale”?

“Il progetto di marketing integrato è piaciuto molto agli sponsor e questa Special Edition è servita anche a far lavorare le nostre risorse umane, pur in un periodo così difficile”, spiega a Sporteconomy.it, Lorenzo Cortesi – Direttore Generale della Venicemarathon. “Le aziende partner hanno sposato e sostenuto il nostro progetto e anche i numeri sono arrivati, nonostante le difficoltà generate nel tempo da questa emergenza sanitaria. E’ un progetto che ha unito, perfettamente, la parte virtuale a quella “fisica”. Più in generale, abbiamo portato, quest’anno, la maratona nei paesi dei nostri atleti. Mediaticamente, inoltre, è stata seguito grazie ai nostri media partner, anche per le caratteristiche di questa Special Edition. E’ stato anche l’anno della tecnologia. Così è stata creata un’arena interattiva, così come anche il pacco per gli atleti è diventato digitale, con una serie di codici-bonus per poter ricevere quanto previsto in fase di iscrizione. Un modo nuovo di entrare in contatto (per le aziende) con i consumatori finali”.

Nel futuro torneremo ad avere solo “fisici”, in presenza.

“Ce lo auguriamo assolutamente, ma questa emergenza sanitaria ha aperto la porta ad una nuova serie di esperienze in ambito digitale” ha sottolineato Cortesi. Bisogna integrare la parte online con quella offline. Da qui anche alla prossima edizione. La logica integrata sarà un elemento in più che proseguirà, nel futuro, al di là del Covid-19. Prevedo che nasceranno villaggi molto più interattivi rispetto al passato, con progetti di comunicazione dedicati al consumatore finale: la community dei runner.

Quali sono stati i numeri di questa Special Edition?

“Abbiamo avuto circa 2.500 iscritti, in rappresentanza di 32 diverse nazioni in tutti e 5 i continenti” continua il DG della Venicemarathon. “Stiamo già ragionando per la prossima edizione (la maratona di Venezia si svolge storicamente la 4a domenica di ottobre di ogni anno). Hoka One One (produttore di scarpe da corsa) è andata oltre la partnership tradizionale. All’ultimo ha anche titolato l’evento (questo era il 3° anno del sodalizio, nda) e ha organizzato una squadra di atleti, che hanno partecipato alla gara non virtuale. Adesso, dopo questa edizione, resta aperta la questione della titolazione della gara. Ci muoviamo partendo da una entry fee pari a 250mila euro. Mi piacerebbe portare dentro un’azienda di tecnologia a livello digitale, come nel caso di TCS title sponsor della maratona di New York. Ma il sogno vero è intercettare l’interesse di un colosso della telefonia mobile, per costruire, anche con altri organizzatori dello stesso settore, un circuito vero e proprio, con premi, classifiche per tappa e finali, ecc. Credetemi ci si può inventare di tutto, costruendo un modo nuovo e innovativo di vivere questa tipologia di eventi di massa. L’importante è essere sostenuti da una azienda partner interessata ad investire su questo mercato”

Una sorta di brand ombrello coinvolgendo non solo Venezia, ma anche Roma, Milano, Firenze e la mezza maratona di Napoli. In sintesi una serie di eventi top di running con classifica a tappe/tempo e generale.