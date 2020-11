SI RINNOVA LA PARTNERSHIP TRA PORDENONE CALCIO E ASSITECA

(di Daniele Caroleo) – Si è recentemente rinnovata ed ulteriormente consolidata la partnership tra il Pordenone Calcio, club militante in Serie BKT, e Assiteca, broker assicurativo italiano nato nel 1982 e quotato alla Borsa Italiana dal 2015.

L’accordo tra i due partner dura dal 2011 e anche in questa stagione Assiteca sarà ancora una volta il “main sponsor” di maglia della squadra. La novità di quest’anno, però, è rappresentata dalla presenza del logo “6 sicuro”, realtà del Gruppo Assiteca che offre una comparazione on line gratuita di polizze auto e moto, al posto del classico marchio dell’azienda sulle divise ufficiali della squadra neroverde. L’esordio, con il nuovo logo, avverrà in occasione della sfida casalinga contro l’AC Monza di sabato 21 novembre 2020, valevole per la 9° giornata del campionato cadetto.

L’annuncio è stato abbinato alla presentazione (sui canali social del club) della seconda maglia per la stagione 2020/2021, denominata “Pordenone”. Una maglia, realizzata dallo sponsor tecnico Givova, dedicata ai tifosi e alla città, visto che riprende i colori di quest’ultima (rosso, pennellato, e bianco) e lo stemma. Una divisa speciale che ricorda quella iconica indossata nella storica notte allo stadio San Siro, per la sfida contro l’Internazionale FC di Coppa Italia del 12 dicembre 2017.

I testimonial della presentazione ufficiale sono stati i calciatori Mirko Stefani (capitano), Gianvito Misuraca, Michele Camporese, Luca Magnino e Alessandro Bassoli, che, per l’occasione, sono stati fotografati in scorci significativi e caratteristici del centro di Pordenone.

“Con Assiteca c’è un rapporto solido e continuativo che ci inorgoglisce molto. Insieme proseguiamo a sviluppare il nostro progetto sportivo e sociale: poter contare su partner di questo prestigio è fondamentale e qualifica il percorso intrapreso” dichiara il presidente del Pordenone Calcio Mauro Lovisa. “Ringrazio veramente di cuore il presidente Luciano Lucca, persona di grandi valori e di visione imprenditoriale che da anni dimostra apprezzamento e condivisione per quanto costruito dal nostro club, sempre insieme ai nostri partner. Anche in un periodo difficile per tutti come quello attuale…La presentazione della seconda maglia – davvero bella – ha per noi un significato speciale, perché vestire i colori della città, ed esserne ambasciatori in tutta Italia, è un orgoglio e una responsabilità”.

Assiteca S.p.A., nata nel 1982 e quotata alla Borsa Italiana dal 2015, è oggi il più grande broker assicurativo italiano. In Friuli il Gruppo Assiteca è operativo con una propria sede sin dal 1989. A Pordenone ha rafforzato la sua presenza nel 2015 con l’acquisizione di Infinas S.p.A., broker assicurativo legato originariamente al gruppo Zanussi. “6sicuro”, fondato nel 2000 da Assiteca, è il 3° aggregatore assicurativo in Italia, che vanta, oggi, oltre 20 milioni di visite, e più di 4 milioni di utenti registrati.