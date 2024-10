Content Arena sceglie HiWay Media per il lancio della sua piattaforma di marketplace per i diritti audiovisivi sulle scommesse sportive

Content Arena, un marketplace online completamente automatizzato per la compravendita di diritti sportivi, ha scelto HiWay Media per lanciare un servizio dedicato allo streaming per le scommesse e all`integrazione video. Il nuovo progetto mira a diversificare il settore creando e sfruttando opportunità di monetizzazione finora inesplorate e inaccessibili, a vantaggio sia dei detentori di diritti che degli operatori di scommesse.

La piattaforma è sviluppata grazie all`innovazione tecnologica e all`esperienza di HiWay Media, che conferma il proprio importante ruolo nel mondo del video streaming e delle soluzioni digitali all`avanguardia.

Questo nuovo hub diretto al mercato colma una significativa lacuna commerciale, offrendo una soluzione alternativa per i detentori di diritti e i bookmaker, permettendo loro di vendere e acquistare direttamente contenuti audiovisivi per le scommesse, riducendo la dipendenza dell`industria da intermediari o rivenditori che aggregano contenuti e che sono sempre più selettivi e sensibili ai prezzi.

Content Arena offrirà a venditori e acquirenti un monitoraggio trasparente dell`efficienza, transazioni automatizzate specifiche per le scommesse e contratti intelligenti. Ma soprattutto, fornirà modelli di prezzo completamente flessibili e adattabili, regolati territorio per territorio e partita per partita, gestiti attraverso una piattaforma interna dedicata, garantendo un`integrazione senza problemi con la consegna diretta dei video dai detentori di diritti ai bookmaker.

Oltre a HiWay Media per l’aspetto tecnologico, l’azienda è supportata da un nuovo gruppo di azionisti e partner strategici, tra cui l’ex dirigente di Sportradar e dei servizi per le scommesse sportive Lukas Seiler (https://fcsportsmedia.com), il consulente leader nel settore dei media sportivi Sascha Kojic (https://sn1-consulting.com), l’imprenditore nel campo dei media e del marketing Vuk Mitrovic (https://sportsadd.com), e il co-fondatore di Perform e DAZN John Gleasure (https://sportingnewsholdings.com).

“Siamo entusiasti di accompagnare la nascita e lo sviluppo di un progetto così innovativo – afferma Giuseppe Sampino – La grande stima e la conoscenza pluriennale dei protagonisti di questa nuova avventura, unite alla nostra esperienza nel mondo del video e delle piattaforme digitali, hanno portato in modo naturale HiWay Media a collaborare con Content Arena. Allo stesso tempo, rappresenta un ulteriore riconoscimento prestigioso della nostra crescita dalla nostra nascita fino ad oggi”.

“Se da un lato lo streaming video è diventato un elemento chiave di marketing per i bookmaker in tutto il mondo, dall`altro i budget per un numero crescente di diritti vengono drasticamente ridotti, lasciando alcuni detentori di diritti senza possibilità di generare una crescita dei ricavi. Allo stesso tempo, i bookmaker richiedono sempre più flessibilità in termini di volume e sfruttamento”, dichiara Lukas Seiler, membro del Consiglio Consultivo. “Content Arena è perfettamente posizionata per colmare questa lacuna di mercato e completare l`industria offrendo una soluzione davvero alternativa, molto più trasparente e adattabile per la compravendita e l`integrazione diretta al mercato”.