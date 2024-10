Tre anni di sport, dati, analisi e politiche in Regione Lombardia. Presentato lo “Sport Plan 2024”

Presentata nei giorni scorsi all’Auditorium Gaber di Palazzo Pirelli la ricerca “Sport Plan 2024” (nella foto in primo piano la cover dell’indagine), un’analisi approfondita del sistema sportivo lombardo sull’ultimo triennio. Questo report rappresenta una continuazione del lavoro iniziato nel 2020 e si propone di fornire un aggiornamento completo delle attività sportive nella regione. Attraverso una raccolta dettagliata di dati la ricerca esplora le tendenze emergenti nel panorama sportivo lombardo, includendo la partecipazione dei cittadini, l’evoluzione delle discipline praticate, le infrastrutture disponibili e le necessità del territorio. Lo studio pone attenzione anche all’inclusione sociale e al coinvolgimento di giovani e persone con disabilità, sottolineando l’importanza dello sport come strumento di benessere, coesione e sviluppo del territorio.

I relatori: Federica Picchi – Sottosegretario con delega Sport e Giovani, Regione Lombardia

Roberto Lamborghini – Presidente agenzia per lo Sport SG Plus

Marco Riva – Presidente Coni Lombardia

Pierangelo Santelli – Presidente Cip (Comitato Paralimpico italiano) Lombardia

Giuliana Maria Cassani – USR (Ufficio Scolastico regionale) Lombardia

Daniele Sonego – Sport e Salute Lombardia

“Il volume fotografa la situazione attuale dello Sport lombardo, una realtà composta da federazioni, associazioni, professionisti e dai tanti amatori. Racconta chi pratica nella nostra regione e quanti sono gli impianti dedicati. Per la mole di dati e l’accuratezza delle analisi è uno strumento utile ai vari operatori del settore – ha dichiarato Federica Picchi, Sottosegretario allo Sport e Giovani – La pubblicazione parla anche dei fabbisogni e dei ‘desiderata’. La politica dello Sport non è fatta solo di numeri e di percentuali, occorre una visione, lo sguardo deve precorrere un cammino condiviso indicando la direzione. La nostra, quella di Regione Lombardia, è sostenuta dalla finalità che ogni pratica sportiva possa formare non solo i ragazzi ma anche gli adulti e gli anziani: promuovere l’adozione di stili di vita sani, e, insieme, l’inclusione dei più fragili. Vorrei ricordare che meno di un anno fa è stato aggiunto un nuovo comma alla Costituzione italiana (“La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme”) e sono orgogliosa di constatare che la visione di Regione Lombardia stia anticipando quella dell’Italia intera. Chi pratica sport migliora il proprio stato di salute e si ammala meno. Un’indagine del Credito Sportivo rivela che ogni persona sedentaria costa allo Stato 201 euro di spesa sanitaria. Ma lo sport è anche strumento di valorizzazione del territorio, come dimostrano le tante competizioni podistiche e di ciclismo che richiamano atleti da ogni Paese, è, insomma uno dei nostri biglietti da visita. C’è ancora strada da fare, ne sono consapevole, dal fabbisogno di finanziamenti alla necessità di favorire l’inclusione e – guardando ai numeri- anche sull’adesione alla pratica sportiva da parte delle ragazze, delle donne e dei diversamente abili. Per puntare a questo obiettivo è indispensabile una sinergia fra privati, enti del terzo settore e istituzioni. Regione Lombardia c’è e sosterrà sempre questo percorso congiunto”.

Lo Sport Plan 2024 rappresenta uno strumento strategico per Regione Lombardia, con l’obiettivo di promuovere lo sport come motore di benessere e crescita sociale. La ricerca, risultato di un impegno collettivo, segna un’importante evoluzione del percorso avviato nel 2020, aggiornando i dati e l’analisi relative al sistema sportivo lombardo.

Questo nuovo Sport Plan coinvolge tutti gli attori del sistema sportivo regionale: istituzioni, associazioni sportive, scuole e cittadini. È stato aggiornato partendo dai dati sulla pratica sportiva, sia strutturata che destrutturata, per comprendere come si muovono i praticanti sportivi lombardi tra Associazioni, Federazioni, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione sportiva e attività “spontanee”, cioè al di fuori dei circuiti istituzionali.

L’indagine offre una visione completa delle tendenze emergenti, la partecipazione dei cittadini, l’evoluzione delle discipline praticate e le infrastrutture disponibili.

Un capitolo centrale è dedicato agli oltre 13.000 impianti sportivi presenti in Lombardia, analizzate anche alla luce delle evidenze emerse nelle fasi precedenti. È presente, inoltre, un focus sull’efficientamento energetico, essenziale per garantire sostenibilità economica e ambientale.

Lo Sport Plan 2024 non è solo un aggiornamento, ma una visione strategica per il futuro, finalizzata a rendere lo sport un diritto universale e uno strumento di coesione e crescita per l’intera comunità lombarda. Questi risultati offrono una base solida per definire future strategie volte a migliorare e potenziare la pratica sportiva in Lombardia.

I risultati dello Sport Plan 2024 sono disponibili online e rappresentano una base strategica fondamentale per migliorare e potenziare il sistema sportivo in Lombardia. La sfida è grande, ma Regione Lombardia è pronta a continuare su questo percorso, ascoltando le esigenze del territorio e lavorando per uno sport accessibile, sostenibile e inclusivo per tutti.

Di questo si è parlato il 21 ottobre presso l’Auditorium Gaber di Palazzo Pirelli a Milano. (fonte: Regione Lombardia)

In allegato, ricerca completa e relativo abstract.

