Consorzio Gruppo Acquisti match sponsor di Cesena-Reggiana

Sarà Consorzio Gruppo Acquisti (nella foto in primo piano il logo aziendale) il match sponsor di Cesena-Reggiana, in programma questa sera alle ore 20.30 all’Orogel Stadium Dino Manuzzi. Da due stagioni Official Partner del club, Consorzio Gruppo Acquisti sarà presente col proprio brand sui led a bordocampo nell’immediato prepartita, accompagnando l’ingresso delle due squadre fino al calcio d’inizio.

Il Consorzio Gruppo Acquisti (www.consorziogruppoacquisti.it) è una società che intermedia i servizi generali – energia elettrica, gas, telefonia, stampanti, cancelleria, buoni pasto, buoni welfare, noleggio auto ed altri 25 settori – e nasce nel 2017 dall’idea di tre romagnoli, Mirko Meldolesi, Matteo Buniato e Karim Zanotti, per unire le imprese con l’obiettivo di fare ottenere loro migliori condizioni di fornitura.

Attualmente sono oltre 400, tra cui tanti partner del Cesena FC (Camac, Celbo, Cils, Cesena Recapiti, Cesena Vending, Corriere di Romagna, per citarne alcuni), le imprese che hanno aderito al progetto accrescendo così la loro forza negoziale e ottenendo risparmi significativi.