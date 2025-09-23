Comprare XRP a 3$ potrebbe essere una delle migliori decisioni: ecco perché, e quale wallet usare.

Dopo l’accordo Ripple-SEC, XRP ritrova slancio, con prospettive di crescita dal 2025 al 2030 legate all’impatto di un ETF e la stablecoin RLUSD. Perché 3 dollari può essere un entry point interessante e perché farlo attraverso Best Wallet.

Dopo quasi cinque anni di incertezza, la causa SEC vs. Ripple si è chiusa nell’agosto 2025 con un accordo: multa da 125 milioni di dollari, nessuna qualifica di security per le vendite su exchange e divieto alle sole vendite istituzionali non registrate. La fine del contenzioso ha rimosso un coperchio regolatorio che pesava sul sentiment del mercato, aprendo la porta a flussi più “sereni” su XRP.

Sul fronte tecnico, XRP ha riagganciato l’area 3 dollari e a luglio 2025 ha toccato un nuovo massimo storico in area 3,65 dollari, prima di ritracciare di circa il 15–20%. Il livello psicologico dei 3 dollari si sta confermando dunque come uno spartiacque tra bull e bear di breve periodo, con volumi in ripresa e resistenze tra 3,30–3,60 dollari.

Scenari di prezzo 2025–2030: livelli chiave e catalizzatori

Con la causa chiusa e il mercato crypto in fase costruttiva post-halving, l’area 3 dollari può fungere da pivot: sopra 3,20–3,35 dollari il campo si apre per ri-test di 3,65 dollari e tentativi verso 4–4,50 dollari, mentre sotto 2,80 dollari aumentano i rischi di pullback verso 2,40–2,60 dollari. I driver di un possibile rally potrebbero essere: liquidità su CEX, eventuali progressi sugli ETF, adozione enterprise di XRPL e stablecoin RLUSD.

In caso di notizie “forti” (lancio di ETF collegati a XRP, listing/integrazioni di peso, partnership bancarie su RLUSD), non è da escludere una possibile gamba verso 5 dollari entro fine anno, compatibile con estensioni post-ATH e con la rotazione di capitale dalle large cap alle high beta.

Nel 2026 lo scenario centrale prevede una possibile price discovery ordinata tra 3–6 dollari con higher lows progressivi se:

La domanda istituzionale cresce attraverso veicoli regolati. La liquidità derivativa si approfondisce. L’uso di XRPL/RLUSD aumenta in casi d’uso reali (pagamenti, tokenizzazione).

Nel 2030, lo scenario rialzista contempla possibili estensioni verso una cifra tonda a doppia cifra solo se si verificano tre condizioni contemporanee: ETF a pieno regime, adozione di stablecoin/settlement su XRPL e accordi di partnership con player del settore bancario sul tema della tokenizzazione.

ETF XRP e stablecoin RLUSD: perché contano per la domanda

La svolta regolatoria degli USA impressa lo scorso 18 settembre consente a NYSE/Nasdaq/Cboe di listare ETF spot su crypto (non solo BTC/ETH) tramite standard generici: la corsia si allarga quindi anche per prodotti legati a XRP, abbreviando l’iter a circa 75 giorni, rispetto ai 240 precedenti. Si tratta du un salto di qualità per l’accesso istituzionale e la profondità del book.

Sul fronte infrastrutturale, Ripple ha lanciato la stablecoin RLUSD, integrata su XRPL e in progressiva adozione: in sette mesi ha superato i 500 milioni di market cap e, più di recente, è stata coinvolta in un’iniziativa con DBS e Franklin Templeton per scambi e collateral su fondi monetari tokenizzati. Avere una stablecoin “di casa” può accelerare volumi, on-ramp/off-ramp e usi di pagamento su XRPL, con effetti indiretti su domanda e narrativa di XRP.

Con la causa della SEC chiusa e un contesto regolatorio più aperto ai prodotti spot, XRP torna credibile come asset ciclico ad alto beta. L’area dei 3 dollari è un livello cardine: sopra, lo scenario 2025 vede spazio per il ri-test di 3,65 dollari e possibili estensioni verso 4–5 dollari se arrivano fattori catalizzanti importanti (ETF, partnership su RLUSD, integrazioni bancarie); sotto questa cifra, aumentano le probabilità di una fase profonda di consolidamento.

Best Wallet: il wallet crypto che sta conquistando il mercato

In un momento in cui la vicenda legale tra SEC e Ripple si è chiusa e l’attenzione degli investitori torna a concentrarsi sul futuro di XRP, il ruolo dei wallet crypto diventa centrale.

Tra questi, Best Wallet (BEST) si sta ritagliando uno spazio crescente. Si tratta di un portafoglio digitale multi-chain e non custodial di ultima generazione, pensato per garantire all’utente il pieno controllo delle proprie criptovalute (come ad esempio XRP o le stablecoin come RLUSD), senza dipendere da terze parti.

La facilità d’uso, unita a strumenti per staking, pagamenti e accesso a dApp, lo rende uno strumento adatto tanto ai trader quanto a chi muove i primi passi nell’ecosistema.

A rafforzare l’adozione di Best Wallet c’è anche il token nativo BEST, attualmente in prevendita: la raccolta ha già superato i 16 milioni di dollari, con un prezzo del token pari in questo momento a 0,025675.

BEST promette vantaggi concreti, come commissioni ridotte e accesso anticipato alle migliori prevendite crypto, avvicinando Best Wallet a un vero e proprio hub per la gestione e la crescita dei propri asset digitali. I token BEST possono essere acquistati direttamente sul sito ufficiale della prevendita.

Recensioni fornite in maniera indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le due parti. Informazioni riservate a un pubblico maggiorenne.