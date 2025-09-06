Diritti tv – Prolungato, fino al 2030, il rapporto di partenariato Liga ACB-DAZN.

DAZN, piattaforma a livello globale nell’intrattenimento sportivo, ha annunciato in Spagna un nuovo accordo con la Lega ACB per trasmettere in esclusiva il miglior basket spagnolo – Liga Endesa, Supercopa Endesa e Copa del Rey – per le prossime cinque stagioni.

L’accordo stretto in Spagna prevede, inoltre, l’esclusiva sui diritti di trasmissione internazionali di uno dei campionati di basket più competitivi e seguiti d’Europa per cinque stagioni in Italia, Stati Uniti, MENA (Medio Oriente e Nord Africa), Francia, Regno Unito, Irlanda, Belgio, Canada, Australia, Taiwan e Giappone, e a partire dalla stagione 2026/27, in Germania e Austria.

La Supercopa Endesa 2025, in programma a Málaga il 27 e 28 settembre, segnerà l’inizio di una stagione storica per il basket spagnolo su DAZN. Oltre alla Liga Endesa, la piattaforma trasmetterà in esclusiva anche la Copa del Rey, in programma dal 19 al 22 febbraio 2026.

Grazie a questa partnership, i tifosi potranno godersi oltre 1.700 partite in diretta e on-demand nei prossimi cinque anni. DAZN offrirà anche contenuti esclusivi, tra cui interviste, highlights e programmi speciali con un focus specifico sulle squadre e sui giocatori più in vista di ogni giornata.

Questo accordo a lungo termine rafforza l’impegno di DAZN nei confronti degli appassionati di sport e conferma DAZN come leader mondiale nell’intrattenimento sportivo. Le competizioni ACB si uniscono a un portfolio in continua crescita, posizionando DAZN come la destinazione definitiva per gli appassionati di sport.

Antonio Martín, Presidente di ACB, ha commentato: “Siamo entusiasti di far parte di una piattaforma che ospita molte delle principali competizioni sportive mondiali. Questo progetto ci rende estremamente soddisfatti e desiderosi di lavorare insieme per aumentare la visibilità delle nostre competizioni. I nostri club sono grati per il forte impegno di DAZN nei confronti del basket”.