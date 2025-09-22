Pages è il nuovo Strategic Efficiency Partner del Cesena FC

La società attiva nella Supply Chain Management entra a fare parte della famiglia bianconera.

Cesena FC comunica l’avvio di una nuova partnership con Pages Italia, che sarà il nuovo Strategic Efficiency Partner del Club bianconero per le prossime due stagioni sportive.

Pages Italia è una società attiva in ambito nazionale e internazionale nel settore dell’efficientamento delle Operations e del Supply Chain Management, con una visione finalizzata alla massimizzazione del risultato aziendale dei propri clienti.

La partnership tra le due realtà nasce dalla volontà di unire valori comuni, quali efficienza, innovazione e spirito di squadra. Così come il calcio richiede visione, energia e collaborazione, anche Pages Italia utilizza questi principi per accompagnare le aziende nel percorso di crescita e miglioramento continuo, offrendo soluzioni concrete per ridurre i costi di acquisto diretti e indiretti e generare un beneficio economico e finanziario, senza compromessi sulla qualità.

“Essere al fianco del Cesena FC come Strategic Efficiency Partner è per noi motivo di orgoglio” – ha dichiarato Paolo Giannerini, partner di Pages Italia. – “Questa collaborazione rafforza il nostro legame con il territorio e ci permette di sostenere un club che rappresenta passione e identità per migliaia di tifosi”.

“Siamo felici di accogliere Pages Italia nella nostra famiglia come Strategic Efficiency Partner” – ha commentato Claudia Gatti, Head of Marketing del Cesena FC. – “Questa partnership nasce da una condivisione di valori profondi come l’innovazione, l’efficienza e il lavoro di squadra, elementi che guidano tanto il nostro Club quanto una realtà dinamica come Pages Italia. Insieme daremo vita a progettualità concrete, in grado di creare valore sia per il nostro pubblico sia per il tessuto imprenditoriale che ci circonda.”