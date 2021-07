Cesena FC (SERIE C): PLT PUREGREEN SARA’ MAIN SPONSOR PER LE PROSSIME 3 STAGIONI

L’azienda nata dalla capogruppo PLT Energia raddoppia la propria presenza sulle maglie bianconere e figurerà anche sul retro con il nuovo marchio “Piuma”

Proseguirà per le prossime tre stagioni il binomio tra il Cesena FC e PLT puregreen che si conferma main sponsor del club bianconero e sarà presente sulle maglie da gara fino al 30 giugno 2024.

Il marchio PLT puregreen compare per la prima volta l’1 febbraio 2017 in occasione del quarto di finale di Coppa Italia nella gara dello stadio Olimpico contro la Roma, e da quel momento il rapporto tra il Cavalluccio e l’azienda cesenate attiva dal 2015 nel mercato dell’energia non si è più interrotto. Nell’estate del 2018 PLT puregreen è stata infatti tra le prime realtà del territorio ad affiancare il nuovo corso bianconero e nella scorsa stagione ha esteso la propria presenza dalla prima squadra alla Primavera 3 accompagnandola fino alla finale di categoria.

Adesso l’azienda nata dalla capogruppo PLT energia raddoppia la propria presenza sulle divise bianconere dal momento che figurerà anche sul retro con il nuovo marchio “Piuma” che dà il nome alla nuova offerta digitale e che diventa Back Jersey Sponsor.

Resta confermato anche l’abbinamento con il settore giovanile con i due marchi che figureranno sulle maglie di tutte le selezioni dall’Under 10 all’Under 17.

Con il rinnovo per le prossime tre stagioni, la partnership tra il Cesena FC e PLT puregreen si avvia così a diventare la più longeva nella storia del Cesena: nel 2024 saranno otto gli anni in totale che supereranno un connubio altrettanto storico come quello con Orogel durato sei stagioni e che abbracciò la fine degli anni Ottanta e la metà degli anni Novanta.

”Come azienda – ha dichiarato Enrico Corona, direttore generale di PLT puregreen nel corso della conferenza stampa di presentazione della partnership – ci piace dare continuità ai nostri progetti e per questo abbiamo deciso di ampliare il nostro rapporto con il club. Abbiamo sempre dato rilevanza al nostro territorio, perché le nostre origini sono qui. Investiamo tanto anche in ambito sociale, con spirito educativo e sempre nel rispetto dell’ambiente. La visibilità del calcio per noi è stata un traino importante e ora ci auguriamo che il Cesena possa scalare le classifiche: siamo un’azienda ambiziosa e speriamo di riavere il Cesena ai massimi livelli”.

“Ci tengo a ringraziare questa azienda che è sempre stata al nostro fianco, anche nei momenti più difficili – sono state le parole di Corrado Augusto Patrignani, presidente del Cesena FC -. PLT puregreen diventerà lo sponsor di maglia più longevo della nostra storia, un risultato che ha un valore molto importante. E’ anche grazie all’impegno e alla passione di PLT puregreen e degli altri nostri sponsor è stato possibile superare un anno complicato come quello della pandemia”.

Alla conferenza stampa ha presenziato il vicepresidente vicario di Lega Pro, Marcel Vulpis: “Inizia un processo di affiancamento della Lega Pro ai nostri club e alle loro iniziative – ha dichiarato. Vengo dal marketing sportivo e credo fosse coerente per la nostra Lega essere vicini ai momenti istituzionali e commerciali del club. Le sponsorizzazioni sono state la voce più importanti delle entrate di un club negli ultimi diciotto mesi in cui è venuta meno la voce della biglietteria che speriamo possa riesplodere a partire dalla prossima stagione attraverso lo strumento del green pass. Questa sponsorizzazione vale doppio prima di tutto perché c’è un nuovo marchio e in secondo luogo perché parliamo di un azienda del territorio e questo è perfettamente coerente con uno dei capisaldi della Lega Pro”.

PLT puregreen

PLT puregreen è la società di vendita del Gruppo PLT energia, operatore eolico italiano presente da oltre dieci anni nel settore delle energie rinnovabili. Nata a Cesena, con l’obiettivo di crescere in armonia con l’ambiente, oggi PLT energia può contare su una capacità installata eolica in esercizio pari a 248 MW e nel 2020 ha prodotto energia elettrica in grado di soddisfare il fabbisogno energetico annuo di circa 190.000 famiglie, evitando l’emissione di 200.000 tonnellate di CO 2 nell’ambiente.

PLT puregreen si propone a clienti domestici e business come fornitore di gas e di energia prodotta al 100% da fonti rinnovabili da impianti dislocati sul territorio nazionale.

La mission di PLT puregreen è legata alla sostenibilità e si pone come obiettivo quello di cambiare il modo di vivere l’energia e sensibilizzare le persone sulle problematiche ambientali, invitandole ad agire sui comportamenti individuali. PLT puregreen contribuisce a sostenere iniziative ed attività sociali e culturali che possano migliorare il benessere delle persone, con una particolare attenzione alle realtà del nostro territorio.