Ciclismo: pronta la “vernice” del 106° Giro d’Italia

Foto Fabio Ferrari/LaPresse 22 Maggio 2022 Rivarolo Canavese , Italia sport ciclismo Giro d'Italia 2022 - edizione 105Da Rivarolo Canavese a Cogne .Nella foto: durante la gara.Photo Fabio Ferrari/LaPresse May 22, 2022 Rivarolo Canavese , Italy sport CyclingGiro d'Italia 2022 - 105th edition From Rivarolo Canavese to Cogne .In the pic: during te race.